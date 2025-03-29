بنسبة أكثر من 20%، منظمة الصحة العالمية تخطط لخفض ميزانيتها

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن منظمة الصحة العالمية تخطط لتقليص ميزانيتها بنسبة أكثر من 20% وتقليص عدد الكوادر على خلفية النقص في التمويل.

وذكرت الوكالة أنها اطلعت على رسالة داخلية لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، جاء فيها أن المنظمة خسرت نحو 600 مليون دولار من وارداتها هذا العام.

وأضاف مدير المنظمة في الرسالة: "ولذلك عرضنا على الدول المشاركة ميزانية مقلصة بحجم 4.2 مليار دولار، ما يقل عن النسخة المقدمة أصلا بنسبة 21%".

وأشير في الرسالة إلى أنه لا يوجد لدى المنظمة الدولية خيار آخر غير تقليص أبعاد أنشطتها وعدد الكوادر.

وأوضح جيبرييسوس أن تقليص الكوادر سيبدأ من القيادة العليا للمنظمة، لكنه سيمس جميع المستويات والمناطق.

ولفت إلى أن منظمة الصحة واجهت صعوبات مالية حتى قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة منها، مضيفا أن المنظمة بدأت بالبحث عن حل للمشاكل المالية قبل أكثر من 9 أشهر.

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