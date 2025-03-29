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رياضة

كأس الاتحاد الإنجليزي، نوتنجهام يصعد لنصف النهائي بعد الفوز على برايتون بركلات الترجيح

برايتون ونوتنجهام
برايتون ونوتنجهام فورست

كأس الاتحاد الإنجليزي، صعد فريق نوتنجهام فورست لنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على برايتون بركلات الترجيح (4-3).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحسمها نوتنجهام فورست بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل برايتون ضد نوتنجهام فورست 

Albion v Forest starting XI graphic featuring Yankuba in our home kit alongside today's team: Verbruggen, Webster, Georginio, Minteh, Welbeck (C), Baleba, Mitoma, Ayari, van Hecke, Estupinan, Hinshelwood. Subs: McGill, Dunk, Gruda, Joao Pedro, Adingra, Cashin, Gomez, O'Riley, Tasker. Come on Albion!

تشكيل نوتنجهام فورست ضد برايتون 

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ومن ناحيته يحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 47 نقطة. 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 30

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

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