السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صلاة مغرب اليوم الـ29 من شهر رمضان في الحرم المكي (بث مباشر)

الحرم المكي، فيتو
الحرم المكي، فيتو

نقلت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بثا لصلاة المغرب من الحرم المكي في اليوم الـ29  والأخير في شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم السبت، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك 

وبدأت المراصد الفلكية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في تحري رؤية هلال شهر شوال.

وجهت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم السبت المقبل.

رؤية الهلال بالعين المجردة

ودعت المحكمة العليا، في بيان لها، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرم المكي رمضان عيد الفطر

مواد متعلقة

صلاة مغرب الـ28 من شهر رمضان المبارك في الحرم المكي (بث مباشر)

صلاة مغرب اليوم الـ27 من شهر رمضان في الحرم المكي (بث مباشر)

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، أبو الفرج بن الجوزي ألَّف 300 كتاب

ما أهم أعمال البر يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية