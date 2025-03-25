الكرملين: التفاصيل الفنية للمحادثات الروسية الأمريكية لن تنشر

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن نتائج المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض لن تنشر، لأن الاتصالات كانت ذات طابع تفصيلي وفني.

المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، بعد ختام المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض مساء أمس. وتابع بيسكوف: "إن الحديث يدور عن مفاوضات ذات طابع فني متعمقة في التفاصيل، لذلك أولا، قطعا لن ينشر محتواها، ولا ينبغي أن ننتظر ذلك. أما ثانيا فهو أن التقارير الصادرة في العاصمة يجري تحليلها، وعندها فقط سيكون من الممكن الحديث عن بعض التفاهمات"، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل إبلاغ نتائج الاجتماع إلى كل من موسكو وواشنطن.

وأضاف بيسكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ستستمر، لكن لا توجد حتى الآن أي تفاصيل محددة بشأن لقاءات أخرى حتى الآن، ولم تتم مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات ثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن.

الأطراف اتفقت على بيان مشترك

وقد اختتمت في الرياض يوم أمس الاثنين 24 مارس اجتماعات ممثلي روسيا والولايات المتحدة بعد أكثر من 12 ساعة من المشاورات، حيث ناقش الوفدان القضايا المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني. وقال مصدر في الوفد الروسي إن الأطراف اتفقت على بيان مشترك، من المتوقع أن يتم توزيعه اليوم من قبل الكرملين والبيت الأبيض، دون أن يعلق المشاركون على نتائج الاجتماع.

وقد ترأس الوفد الروسي في المشاورات رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد غريغوري كاراسين ومستشار جهاز مدير الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا، بينما ضم الوفد الأمريكي المدير الأول لشؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي أندرو بيك، ومدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية مايكل أنطون، إضافة إلى موظفين من مكاتب المبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي مايك والتز.

القضية الرئيسية للمشاورات

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن القضية الرئيسية للمشاورات ستكون الأمور المتعلقة باستئناف مبادرة الحبوب في البحر الأسود، حيث توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاقات بهذا الشأن في محادثتهما الهاتفية.

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