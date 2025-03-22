بث مباشر لصلاة مغرب اليوم الـ22 من رمضان من البيت الحرام

نقلت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بثا مباشرا لصلاة المغرب من الحرم المكي في اليوم الـ22 من شهر رمضان المبارك، وذلك في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

وأكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تُعد من الأيام المباركة التي خصَّها الله تعالى بنفحات إلهية عظيمة وفيوضات كريمة.

حيث تجلت فيها سنن الله في التفضيل بين الأزمنة، فجعلها من أكرم الأيام التي يُضاعف فيها الثواب وتُرفع فيها الدرجات، وهي أيام اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في اغتنامها والتعبد فيها، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

مفتي الجمهورية يوضح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، حيث تطرق إلى فضل هذه الأيام المباركة، وأهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في استغلالها على أكمل وجه.

وأوضح مفتي الجمهورية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هذه الأيام المباركة، فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه إذا دخلت العشر الأواخر شدَّ مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا يدل على مدى اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام وسعيه إلى اغتنامها بالطاعة والعبادة والاجتهاد في التقرب إلى الله تعالى.

مفتي الجمهورية: ليلة القدر خير من ألف شهر.. والتمسها النبي في الليالي الوترية من العشر الأواخر

وأضاف أن هذه العشر تتضمن ليلة القدر، وهي الليلة التي جعلها الله خيرًا من ألف شهر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها في الليالي الوترية من العشر الأواخر، مستشهدًا بقول النبي: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر". وهذه الليلة المباركة تمثل فرصة عظيمة للمسلمين لاغتنام الأجر والثواب والمغفرة، حيث قال الله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. (1) · وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. (2) · لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

وأشار المفتي إلى أن العشر الأواخر من رمضان ارتبطت بنزول أعظم كتاب سماوي، حيث أنزل الله تعالى القرآن الكريم في ليلة القدر، وهو ما جعلها ليلة مباركة عظيمة تتنزل فيها الملائكة وتفيض فيها البركات، مستشهدًا بقول الله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ).

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