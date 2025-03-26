مسن سمعه ضعيف، رسالة مؤلمة لمصري فقد والده أثناء العمرة في الحرم منذ أيام

تائه في الحرم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤلمة لأحد المصريين المقيمين في السعودية، كشف فيها عن فقده لوالده، أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وحاول البحث عنه، لكنه لم يجده.

مصري يفقد والده أثناء العمرة في الحرم

وحكى المصري، المقيم في السعودية، أنه استقدم والديه في زيارة إلى المملكة العربية السعودية لـ أداء مناسك العمرة، وأثناء أداء المناسك ضل والده ووالدته الطريق داخل الحرم، ومع زيادة أعداد المعتمرين فقد والدته ووالده، الذي يعاني من ضعف في السمع.

المسن المصري المفقود في الحرم، فيتو



وقال المصري المقيم في المملكة السعودية في رسالته المؤلمة، والتي كشف فيها عملية فقده لوالده "السلام عليكم، الوالد والوالدة تاهو مننا في العمرة، الوالدة قدرت تروح لمكتب التائهين واسترجعناها، الوالد سمعه ضعيف جدًا، وبيرمى السماعة دايما مش بيحب يلبسها".

رسالة مؤلمة لمصري يبحث عن والده الضائع في الحرم

وأكد المصري في رسالته أن والده مفقود منذ أربعة أيام، حيث قال إن والده "له دلوقتي اليوم الرابع ما لقيناه، أبلغنا في مكتب التائهين وقسم شرطة الحرم، وبنلف كل يوم بالحرم ندور عليه، وبنقعد اكثر من ثلثين اليوم، بس العدد كبير جدًا ومش عارفين ممكن يكون فين".



كما كشف عن معاناة والده المفقود فقال: "الوالد مكنش معاه رقم تليفوني أو صورة جوازه، لأنه جاي معايا من الدمام، وجاي زيارة عائلية، مش عارف أي حلول تانية لو واحد عنده حلول أو طريقة تساعدنا نوصل بيها للوالد أكون شاكر".

تفاعل العديد من المصريين مع رسالة المصري الذي فقد والده داخل الحرم، ولم يجده حتى الآن، البعض حكى له عن تجربة خاصة مع فقد أحد أقاربه في الحرم، أثناء أداء مناسك العمرة، فيما قدم آخرين بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في عودة والده.

نصائح المصريين لعودة الأب التائه

وحكى المصري علاء أبو دراع عن تجربته مع فقد جدته في الحرم، فقال: "أنا جدتي تاهت في الحرم، وقعدت 13 يوم محدش عارف يلاقيها هي جلست في حرم مع السيدات عايشة علي التمر ومياه زمزم والحليب، وصدفه كنا نمر في المكان فوجدناها... إن شاء الله والدك يرجعلك.. ما تفقدش الأمل".

ازدحام شديد في الحرم المكي، فيتو



ونصحه آخرين بسؤال شرطة الحرم، مؤكدين أن شرطة الحرم سيقومون بالنداء عليه عبر الميكوفونات، وسيشرحون له الذي يمكن فعله، قائلين: "المهم أن تترك رقمك مع شرطة الباب الذي يتوجه إليه والدك".

كما نصحه المصري المقيم بالسعودية رجب شكشوك، فقال: "هل يوجد له صور أطبع منها نسخ كثيرة وأكتب عليها رقم جوالك والصقها عند مداخل الحمامات ومواقف الباصات وإن شاء الله تجده ويرجع بالسلامة".

كما نصحه آخرون باللجوء إلى المستشفيات، وخاصة مستشفى النور والملك عبدالله، وقال أحدهم "آسف بحكى عن تجارب سابقه، لاقدر الله، حاول تسأل فى ثلاجة الموتى لكل مستشفى، وركز السؤال يكون بالأسم ورقم الجواز أو الأشخاص مجهولين الهوية، وشوف كل شخص مجهول الهوية بنفسك فى أقسام المرضى أو ثلاجات الموتى، الله يقدرلك الخير وتسمع عنه كله خير يا رب".

إشرب ماء زمزم وادعي

أما من وصف نفسه بـ "القيصر كاظم"، فنصحه قائلًا: "عن تجربة... إشرب ماء زمزم وادعي وباذن الله تجده أمامك".

وعلق البلوجر محمود سعد قائلًا: "الحل كل معتمر يلبس سوار في يده مكتوب عليه رقم جوال حد قريبه في السعودية أو رقم مشرف الرحلة واسم المعتمر".

شرب ماء زمزم والدعاء، فيتو



أما البلوجر رائد القريوطي فنصحه قائلًا: "قسم شرطة الحرم يلعب دورًا هامًا في الحالة الحالية، حيث يتعامل مع حالات الضياع داخل الحرم. يمكن لقسم شرطة الحرم المساعدة في البحث عن الشخص المفقود وتوفير المعلومات والصور للمساعدة في تحديد هويته. كما يمكنهم التعاون مع مكتب التائهين".

ونصحه البلوجر طارق عيد قائلًا: "ممكن تدور عليه في التوسعة الخلفية أو عند فنادق أبراج مكة أو تحت في موقف جرول حاول تسأل في قسم الطوارئ عند حمام 3 وربنا يطمنك عليه".

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