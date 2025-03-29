المجلس العسكري في ميانمار يعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب بورما إلى 1644 قتيلا، بحسب آخر حصيلة أوردها المجلس العسكري السبت، إضافة الى 3408 جرحى.



وأفاد مكتب إعلام المجلس العسكري في بيان أن 139 شخصا على الأقل لا يزالون مفقودين بعد زلزال الجمعة الذي بلغت شدته 7,7 درجات.

ضرب الزلزال شمال غرب مدينة ساجاينج وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي.

وبعد دقائق، وضربت هزّة ارتدادية بقوة 6,7 درجات المنطقة ذاتها.

وتسبب الزلزال بانهيار أبنية وجسور وطرق في ميانمار وسجل دمار هائل في ماندالاي، ثاني أكبر مدن بورما والبالغ عدد سكانها أكثر من 1,7 مليون نسمة.

ودفع الدمار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الذي خسر مناطق واسعة لصالح جماعات مسلحة إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت حال الطوارئ في ست مناطق في البلاد.

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