قتلى ومصابون بالآلاف، إحصاء جديد لضحايا زلزال ميانمار المدمر

أعلنت وسائل إعلام رسمية في ميانمار ارتفاع عدد ضحايا زلزال أمس الجمعة الذي ضرب البلاد وتايلند المجاورة إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.

وأفادت مصادر محلية بإغلاق المطار الرئيسي في نايبيداو، عاصمة ميانمار، إثر انهيار برج مراقبة حركة الطيران، مما تسبب في مقتل 6 أشخاص على الأقل، في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

وذكرت صحيفة "ميانمار ناو" اليوم السبت أن الزلزال تسبب أيضا في إغلاق المطار في ماندالاي، وسط تقارير عن أضرار بمعدات الطيران.

وأكدت حكومة ميانمار حاجتها لفرق بحث وإنقاذ لمساعدتها على مواجهة آثار الزلزال.

وأعربت دول ومنظمات دولية عن استعدادها لمساعدة الدول المتضررة من الزلزال الذي ضرب مناطق شاسعة من جنوب شرقي آسيا.

وسارعت ماليزيا إلى إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ميانمار، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنها بصدد إرسال مساعدات وفرق متخصصة بالكوارث الطبيعية.

تايلاند

وفي العاصمة التايلاندية بانكوك تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين في المنطقة المتضررة وسط المدينة، وتم العثور على عمال بناء محاصرين تحت أنقاض برج منهار مكون من 33 طابقا.

وأعلنت السلطات التايلاندية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، واعتبر 101 في عداد المفقودين في بانكوك، معظمهم عمال محاصرون تحت أنقاض البرج المنهار.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة مطارات تايلاند أن العمليات في 6 مطارات، منها مطارات بانكوك وتشيانغ ماي وهات ياي وتشيانغ راي وبوكيت، استأنفت العمل بشكل طبيعي وخضعت لعمليات فحص السلامة عقب زلزال أمس الجمعة الذي ضرب العاصمة التايلندية.

وفي بيان صدر اليوم السبت، أكدت الشركة سلامة مباني تلك المطارات ووجدت أن البنية التحتية للطيران تفي بمعايير السلامة.

زلزال مدمر

وضرب الزلزال البالغ قوته 7.7 درجات شمال غرب مدينة ساغينغ وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي، وبعد دقائق ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها.

ودفع الدمار الناجم عن الزلزال المجلس العسكري الحاكم في ميانمار -الذي خسر مناطق واسعة لمصلحة جماعات مسلحة- إلى إصدار نداء نادر من نوعه للحصول على مساعدات إنسانية دولية، في حين أعلنت الطوارئ في 6 مناطق بالبلاد.

يُذكر أن ميانمار عادة ما تشهد هزات أرضية حيث ضربت 6 زلازل بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر بين عامي 1930 و1956 قرب صدع ساغينغ الذي يمر وسط البلاد ويمتد من الشمال إلى الجنوب، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفي عام 2016، أسفر زلزال بقوة 6.8 درجات -ضرب العاصمة القديمة باغان وسط البلاد- عن مقتل 3 أشخاص وانهيار أبراج وجدران معبد في الوجهة السياحية.

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