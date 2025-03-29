شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الابتلاءات والاختبارات في الحياة الدنيا.

وقال الدكتور علي جمعة: هذه الدنيا دار اختبار، هذا هو الواقع، وهذا هو الشأن الذي خلق الله الدنيا عليه، الدنيا ليست دائمة، بل فانية، وهي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وينبغي على الإنسان حتى يكون سعيدا في هذه الدنيا، ناجحا في التعامل معها أن يعاملها ويفهم صفاتها، فإذا فهم المؤمن هذه الصفات وما وراءها من حكمة الله، سبحانه وتعالى، في خلقها، اطمأن قلبه وحسن عمله.

الابتلاء جزءٌ لا يتجزأ من جريان هذه الحياة الدنيا.

هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟

وسأل شاب: ربنا ذكر في القرآن أنه أغرق قوم نوح، وقوم فرعون، فهل الأوبئة والكوارث اللي بتحصل حاليا، برضه انتقام من ربنا؟

ورد الدكتور علي جمعة: هي علامات حتى يتذكر الإنسان قضية العقوبة.. هي علامات بلا شك.. ليست المسألة انتقاما من الإنسان، بل تذكير للإنسان، قال تعالى: "ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون".. إذن الفايدة من أنه يورينا الكوارث والمصايب والابتلاءات، أننا نفوق ونتذكره، مش أنه ينتقم منا.. لو ابتلى بلد بشيء لعله يريد أن يعلي شأنها، مش ضروري يكون من أجل الانتقام.. قد يكون من معاصيهم غضب الله عليه فدمرهم تدميرا.. كل ما حدث للأقوام السابقة كان عقوبة من الله تعالى، لبغيهم وكفرهم وظلمهم.. "كانوا هم أظلم وأطغى".. لما يشيع الظلم فتأتي وراءه عقوبة يبقى ربنا بينتقم منهم.

وقال: إنما لما يكون أهل بلد وجاءتهم كوارث يبقى ربنا بيختبرهم، إذن مفيش ربط ما بين المعصية والطغيان وبين نزول البلاء، لأنه قد يكون من أجل هذا الظلم، وقد يكون من أجل إخراج الصبر من الناس الكويسين. البلاء قد ينزل للمعصية، وقد ينزل للترقي.

العذاب العام، هل ما زال موجودا؟

وسأله أحد الطلاب: العذاب اللي كان في الأقوام السابقة كان نصرة لنبي، وعذاب للكفار، هل زمن العذاب انتهى، وللا لسة موجود؟

وكانت إجابة الدكتور جمعة: لسة موجود، ولكن الهلاك العام انتهى.. وده نص حديث عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله بعد إرسال النبي انتهى الهلاك العام، زي نوح هلكت الأرض ومن فيها إلا بتوع السفينة.. ده انتهى.

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