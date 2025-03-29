شاب يسأل: ليه ربنا بيبتليني في الحاجة إللي بحبها؟.. وعلي جمعة يرد

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الابتلاءات والاختبارات في الحياة الدنيا.

وقال الدكتور علي جمعة: هذه الدنيا دار اختبار، هذا هو الواقع، وهذا هو الشأن الذي خلق الله الدنيا عليه، الدنيا ليست دائمة، بل فانية، وهي دار ابتلاء واختبار وامتحان، وينبغي على الإنسان حتى يكون سعيدا في هذه الدنيا، ناجحا في التعامل معها أن يعاملها ويفهم صفاتها، فإذا فهم المؤمن هذه الصفات وما وراءها من حكمة الله، سبحانه وتعالى، في خلقها، اطمأن قلبه وحسن عمله.

الابتلاء جزءٌ لا يتجزأ من جريان هذه الحياة الدنيا.

ليه ربنا بيبتليني في الحاجة اللي باحبها؟!

وسأل شاب: ليه ربنا بيبتلي الإنسان في الحاجة اللي هو بيحبها؟

ورد جمعة: وهو البلاء هايكون إزاي إلا في الحاجة اللي أنن بتحبها؟! يعني لو أنقص من عندك حاجة لا تحبها، لا يسمى بلاء.. كلمة بلاء في حد ذاتها يبقى لابد في الشيء اللي تحبه.

ثم تساءل الشاب: أعمل إيه في حالة لو البلاء زاد عليا، أو ما قدرتش أتحمله؟

وأجابه الشيخ جمعة: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، لما سيدنا يعقوب سرقوا منه ابنه، سيدنا يوسف، وراحوا رموه في البير، وجاءوا على قميصه بدم كذب، فقال: "بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرٌ جميلٌ".. متى يكون الصبر جميلا؟ عندما لا يكون فيه تبرمٌ، عندما لايكون فيه انهيار، ولا انتحار، "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، هذا مبدأ نعيش فيه في كل ابتلاء ابتلينا به.

الصبر الجميل

الصبر الجميل من آثاره أيضا أن ربنا بيفرجها علينا، ولذلك في نهاية قصة سيدنا يوسف مع سيدنا يعقوب، رد إليه ابنه، في طول الفترة اللي غاب فيها سيدنا يوسف عن أبيه كان يبكي حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لدرجة أنه مابقاش يشوف من كتر البكاء فكوني أحزن وأبكي لا ينقض الصبر.. كوني أبكي لا ينقض الصبر لأن هذا البلاء أمامه ثواب.. ربنا لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.. لو كانت الدنيا ملهاش آخرة كنا لا نصبر، نصبر ليه؟!! لكن الدنيا لها آخرة، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان.. في اليوم الآخر نرجع إلى ربنا، ويرى: أنا ابتليتك وأنت صبرت ورضيت، إذن لك الجنة، فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.. أنت لم تصبر فليس لك عندنا شيء، ده خسر الدنيا والآخرة.. في الدنيا حرمنا ممما أحب وأحتاج إليه، وفي الآخرة لم آخذ الثواب لأنني تحامقت وسخطت ولم أرضَ.



هذا الكلام لابد أن يكون واضحا لدينا أن الرضا هو حقيقة الصبر، صبر يعني إيه؟ مش أنك لا تبكي، مش أننا لا نحزن.. واحدة فقدت ابنها لا يمكن أن تسيطر على قلبها.. ها تحزن، ولا يمكن أن تنساه، ولكن فيه رضا وتسليم.. أمرنا لله، ربنا يجعل هذا الابن الذي فقدناه يأخذ بيدها ويدخلها الجنة، خاصة أم الشهيد، بني آدم يسير على الأرض من أهل الجنة قطعا.. نقول: أنا أريد أن أرى أهل الجنة في الأرض، انظر إلى أم الشهيد.. يبقى ده معنى جليل جدا في قضية الابتلاء، وهو الصبر اللي فيه الرضا والتسليم.



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