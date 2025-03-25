مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض ضمن برنامج نشر ثقافة الوعي المائي

استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحطة إنتاج مياه الشرب بقحافة عددًا من طلبة كلية التمريض بجامعة الفيوم، ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس والجامعات.

برنامج زيارة طلاب كلية التمريض لمحطة مياه العزب

شملت الزيارة شرحًا تفصيليًا عن جميع مراحل تنقية المياه بدءًا من مأخذ المحطة مرورًا بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع وصولًا للمستهلكين، والتعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن،كما تضمنت الزيارات تعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الإهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث. والإشارة لحجم الإنفاق والجهد المبذول من أجل إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات.

وتعتبر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن رفع الوعي المائي لجميع فئات المجتمع أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية وخاصة لطلاب المدارس والجامعات كونهم نواة الغد وجيل المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات

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