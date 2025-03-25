الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض ضمن برنامج نشر ثقافة الوعي المائي

طلاب التمريض في زيارة
طلاب التمريض في زيارة مياه الفيوم، فيتو

 استقبلت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحطة إنتاج مياه الشرب بقحافة عددًا من طلبة كلية التمريض بجامعة الفيوم، ضمن برنامج الشركة لنشر الوعي المائي وترشيد استهلاك المياه بين طلاب المدارس والجامعات.

برنامج زيارة طلاب كلية التمريض لمحطة مياه العزب

 شملت الزيارة شرحًا تفصيليًا عن جميع مراحل تنقية المياه بدءًا من مأخذ المحطة مرورًا بجميع مراحل التنقية حتى ضخها بشبكات التوزيع وصولًا للمستهلكين، والتعريف بالإجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة جودة مياه الشرب قبل وصولها للمواطن،كما تضمنت الزيارات تعريف الطلاب بأهمية المياه كمصدر رئيسي للحياة وطرق ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها من الإهدار والحفاظ على القنوات المائية العزبة من التلوث. والإشارة لحجم الإنفاق والجهد المبذول من أجل إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-3-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تعلن بدء سلسلة من الندوات وورش العمل التوعوية

وتعتبر شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن رفع الوعي المائي لجميع فئات المجتمع أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية وخاصة لطلاب المدارس والجامعات كونهم نواة الغد وجيل المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية إستمرار تطوير وتنمية المجتمع في ظل تكاثر وتنامي التحديات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم مياه الفيوم مياه الشرب الصرف الصحي ترشيد استهلاك المياه

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-3-2025 في محافظة الفيوم

مركز إعلام الفيوم ينظم ندوة عن ترسيخ القيم الوطنية

مياه الفيوم تعلن بدء سلسلة من الندوات وورش العمل التوعوية

مياه الشرب تحصد المركز الأول بدورة اتحاد نقابات عمال الفيوم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

عفا الله عما سلف، الخطيب يرد على مبادرة الصلح مع مرتضى منصور

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو سعيد الخدري الفقيه الشجاع

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية