محمد كارم يكتب: هل يليق بالمدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج مقالب؟

في البداية، كل الاحترام والتقدير للكابتن حسام حسن، رمز من رموز الكرة المصرية وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ منتخب مصر.

لكن من الصعب تخيل أن شخصية بحجم وقيمة حسام حسن، الذي يتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، تظهر في برنامج مقالب من تقديم رامز جلال.

السؤال هنا ليس مجرد مشاركة شخصية رياضية كبيرة في برنامج ترفيهي، ولكن يتعلق بقيمة المنصب نفسه، هل من المقبول أن يظهر المدير الفني للمنتخب المصري، الذي يمثل قمة الهرم الفني في الكرة المصرية، في برنامج هدفه الأساسي هو السخرية والإيقاع بالضيوف؟

تخيل لو كان الكابتن حسن شحاتة، الذي قاد مصر لتحقيق ثلاث بطولات أمم أفريقيا متتالية، موجودًا اليوم، هل كان سيقبل الظهور في برنامج مقالب؟ الإجابة الأقرب إلى المنطق هي “لا”.. حسن شحاتة كان رمزًا للهيبة والانضباط، ومن الصعب أن نتصور أنه يضع هذه الصورة على المحك من أجل دقائق من الترفيه.

بل دعونا نعُد للخلف أكثر، إلى زمن الراحل العظيم الكابتن محمود الجوهري، الأب الروحي للكابتن حسام حسن.. هل كان الجوهري، الذي قاد منتخب مصر للعالمية، سيقبل الظهور في مثل هذه البرامج؟ الجوهري كان نموذجًا للالتزام والاحترام، ومن غير المعقول أن نشاهده في موقف هزلي تحت مسمى “المقلب”.

على المستوى العالمي، من المستحيل أن ترى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الذي قاد فريقه لإنجاز تاريخي في كأس العالم، في مثل هذا الموقف.. هناك حدود مرسومة بين ما هو ترفيهي وما هو مرتبط بقيمة المنصب والمسؤولية الوطنية.

حتى لو صح أن الكابتن حسام حسن رفض التفاعل مع المقلب تمامًا – لم يجلس، لم يستلقِ على السرير، ولم يقف في المكان المخصص للمقلب – فالسؤال هنا: لماذا ذهب من الأساس؟ الجميع يعلم طبيعة برامج رامز جلال، والتي تقوم فكرتها على “المقلب” والإيقاع بالضيف.. إذا كنت تعلم الهدف من البرنامج وذهبت بإرادتك، فكيف ترفض التفاعل بعد ذلك؟

هل حسام حسن بحاجة للظهور في برنامج رامز جلال؟

السؤال هنا: هل سن الكابتن حسام حسن، الذي يقترب من 59 عامًا، يسمح له بالظهور في برنامج مقالب مثل برامج رامز جلال؟ حسام حسن قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، ورمز للانضباط والجدية، فهل يليق بشخصية بهذه المكانة أن تظهر في موقف هزلي كهذا؟

الكابتن حسام حسن

الأمر يطرح تساؤلًا أعمق: هل حسام حسن بحاجة للمال كي يقبل المشاركة في مثل هذا البرنامج؟ من الصعب تصديق أن شخصية بحجم ومكانة حسام حسن، الذي تولى تدريب منتخب مصر، قد يكون دافعه ماديًا، قيمة المنصب والرمزية المرتبطة به تستوجب مزيدًا من الحرص على الصورة العامة.

مدرب منتخب مصر ليس مجرد وظيفة، إنه رمز لقيمة الكرة المصرية.. الظهور في برنامج مقالب، حتى لو كان بنيّة الرفض أو التحفظ، يسيء إلى صورة المنصب أكثر مما يضيف إليه.

الكابتن حسام حسن قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، لكن قبول الظهور في مثل هذه البرامج يقلل من هذه القيمة أمام الجماهير ويضع علامة استفهام حول كيفية النظر إلى المنصب نفسه.

المدير الفني لمنتخب مصر يجب أن يكون نموذجًا للالتزام والانضباط، ليس فقط في إدارة المباريات والتكتيك الفني، بل في الصورة العامة التي يصدّرها للجماهير.. لهذا السبب، تظل مشاركة الكابتن حسام حسن في برنامج مقالب أمرًا غير مقبول، حتى لو رفض التفاعل مع تفاصيل المقلب.

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