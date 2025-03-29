السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سر الوجود الحقيقي

 في رحلة الحياة، نبحث عن المعنى، نتساءل عن الغاية، ونحاول أن نجد موطئ قدم في عالم يموج بالتغيرات. لكن وسط كل هذا، تأتي هذه الآية من رسالة رومية، لتضع الحقيقة الكبرى أمام أعيننا: "لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءِ. لَهُ ٱلْمَجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِينَ." (رومية 11: 36)

 

هذه الكلمات ليست مجرد إعلان إلهي، بل هي مفتاح لفهم الحياة والوجود بأسره. إنها تأخذنا في رحلة من الأصل إلى مصدر الاستمرارية، ثم إلى الغاية النهائية لكل شيء.

 

"منه كل الأشياء" الله هو الأصل

كل ما في الوجود بدأ منه، فهو خالق كل شيء. نحن لسنا مجرد مصادفات عشوائية في هذا الكون، بل نحن جزء من خطة إلهية محكمة.

وجودك ليس خطأً، بل أنت نتيجة لإرادة إلهية محبة. موهبتك، قدراتك، وحتى ضعفك، كلها ليست بلا معنى، بل هي جزء من تصميم إلهي فريد. حتى الأيام الصعبة لم تفلت من يديه، فهو الذي يسمح بها ليشكلنا وينقينا.

 

"وبه كل الأشياء" الله هو المصدر للدوام

ليس فقط علينا أن ندرك حقيقة أن الله خلق كل شيء، بل هو الذي يعطي لكل شيء استمرارًا ومعنى. لا شيء يمكن أن يدوم بدونه. النفس الذي تأخذه الآن هو به. القوة التي تعتمد عليها في قراراتك اليومية ليست من ذاتك فقط، بل هو الذي يسندك. حتى طرق النجاح التي تخطط لها، لن تتحقق إلا إذا كان هو من يقودها.

لهذا، عندما نحاول أن نعيش بعيدًا عنه، نشعر بالتيه. وحين نظن أننا قادرون على صنع حياتنا وحدنا، نصطدم بحقائق الحياة التي تؤكد لنا أننا لا شيء بدونه.

 

"وله كل الأشياء" الله هو الغاية

كل ما هو موجود، موجود من أجله. حياتنا ليست لمجدنا الشخصي، ولا لتحقيق طموحاتنا فقط، بل لمجده هو. عندما تنجح، اجعل نجاحك شهادة لمجده. عندما تتألم، اجعل ألمك وسيلة للاقتراب منه. عندما تحب، اجعل محبتك تعكس حبه الأبدي.

نحن لسنا مركز الكون، بل هو، وحين ندرك ذلك، نجد الراحة الحقيقية. لأن الحياة التي تُعاش من أجل مجد الله، هي الحياة التي تُعاش بملء المعنى والسلام.

 

"له المجد إلى الأبد" استجابة قلبية

عندما ندرك أن كل شيء منه وبه وله، لا يسعنا إلا أن نسبحه. ليس لأنه يحتاج إلى تسبيحنا، بل لأننا نحن الذين نحتاج إلى الاعتراف بعظمته. التسبيح ليس مجرد كلمات، بل هو أسلوب حياة. كل عمل نقوم به لمجده، هو تسبيح حي. كل قرار نتخذه بناءً على إرادته، هو عبادة حقيقية.

 

أين أنت من هذه الحقيقة؟

هل تعيش وكأنك صاحب حياتك؟ أم تدرك أن كل شيء منه وبه وله؟ هل تثق به في كل خطوة؟ أم تحاول أن تعتمد على ذاتك؟ هل ترى أن حياتك بلا معنى؟ أم تؤمن أنك خُلقت لمجد عظيم؟

 

حين يكون اللهُ هو الرجاءُ الوحيد

حين يكون الرضا هدفًا للحياة

 

اليوم، اجعل هذه الآية مبدأ حياتك، وثِق أن الله الذي منه وبه وله كل الأشياء، هو نفسه الذي يهتم بك شخصيًا، ويريد أن تكون حياتك شهادة حية لمجده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه

مواد متعلقة

حين يكون القلبُ حكيمًا واللسانُ غبيًا

لا تُهمل الموهبة التي فيك

اتخطفت في أوضة ضلمة

كنزٌ ومعقلٌ حصين في حياتي

كي تدرك متى تترك

الأكثر قراءة

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

مصدر بالأهلي يكشف مصير أحمد عبد القادر

حالة الطقس اليوم، أمطار رعدية على هذه المناطق

7 نصائح مهمة لإفطار صحي أول أيام العيد

تخرج في طب الأزهر بعد 40 عامًا، حكاية الحاج عادل تثير الجدل، والنشطاء: لا يأس مع الحياة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

أمريكا تحذر رعاياها في دولة عربية من هجمات إرهابية خلال عيد الفطر

منوعات

المزيد

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ما هي كمية الكعك المسموح بتناولها؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، معركة وادي لكة أولى فتوحات المسلمين في أوروبا ومفتاح الأندلس

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

هل ختم القرآن في رمضان واجب أم لا ؟ الأزهر يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية