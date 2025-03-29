الدوري من غير الأهلي مالوش لازمة، ساويرس يعلق على أزمة الزمالك والشياطين الحمر

أزمة الأهلي والزمالك، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن رأيه في أزمة الأهلي والزمالك، في أول تعليق له على الأزمة، مؤكدًا أنه كان من الضروري ألا تأخذ الأزمة أكبر من حجمها.

الدوري من غير النادي الاهلي مالوش لازمة

وقال المهندس نجيب ساويرس: "الموضوع مكانش لازم يكبر كده لأن كل طرف على حق وبالتالي الحل لازم يكون فيه تنازل من الطرفين وفي النهاية الكبير كبير. والدوري من غير النادي الأهلي مالوش لازمة".



جدير بالذكر أن مسئولي النادى الأهلى واصلوا التصعيد فى أزمة مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك بعد صدور قرار من اللجنة الأولمبية، بتأييد قرارات رابطة الأندية فى أزمة مباراة القمة، واعتبار فريق الأهلي مهزومًا أمام الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي فى نهاية الموسم، وتغريمه ماديًا، انتظارًا لوصول رد على مخاطباته إلى اللجنة الأولمبية.

الأهلي يخاطب اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة

وكان الأهلى قد خاطب اللجنة الأولمبية للاطلاع على ردود اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لمعرفة موقفه من التعامل مع الأزمة، والخطوات التصعيدية، التى ينوى النادي اتخاذها في هذا الشأن.

تصعيد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة، فيتو

وأكد مسئولو الأهلي رغبتهم في الاطلاع على المستندات، التي قدمها اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن توضيح موقفهما في أزمة مباراة القمة، والتي أدت لانسحاب الأهلي من مباراة القمة، ورفض اللعب إلا في وجود حكام أجانب، قبل تحديد خطواته المقبلة في التحرك من أجل إلغاء العقوبات الموقعة عليه أو تخفيفها.

عدلي القيعي يهاجم مسئولي الكرة

ووجه عدلي القيعي، في برنامج "ملك وكتابة" على شاشة الأهلي، هجومًا حادًا لمسؤولي الكرة المصرية، بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وقال عدلي القيعي "مسؤلو الكرة المصرية كان في استطاعتهم حل الأزمة، والدليل على ذلك أن هناك طاقم تحكيم زامبي في مصر لتحكيم أحد مباريات منتخب الشباب"

عدلي القيعي، فيتو



وأكد عدلي القيعي أن "المشهد في ذلك التوقيت لم يكن واضحًا مثل الآن"، قائلًا: "محدش كان عنده إرادة لحل الأزمة، بينوها إنها خناقة بين رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وبعدين فجأة كلهم حزمة واحدة".

وتابع القيعي: "كان الهدف أن الأهلي ياخد موقف الانسحاب، ولو كان صاحب المسابقة متدخلش الأهلي كان بنسبة 99% هيلعب المباراة دي بحكام مصريين".

وقال القيعي: "الأهلي استدرج في هذه الأزمة من مسؤولي الكرة المصرية، وزي ما اتقال إن ده فخ، مشهد ملوش سابقة على مستوى العالم، هل ممكن يحدث ده من رابطة الاتحاد الإنجليزي؟".

وأضاف "مسؤلو الكرة المصرية شوهوا المسابقة بتاعتهم، في حال فوز الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، المسابقة فقدت مصداقيتها"

أزمة مباراة القمة هي نتاج لصراعات

أما هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، فعلق على أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قائلًا: "ما يتم تمريره أن أزمة مباراة القمة هي نتاج لصراعات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية هو عار تمامًا من الصحة".

هاني أبو ريدة، فيتو



وأضاف، في حوار مصر تم بثه عبر صفحة الاتحاد بالفيس بوك "ما يحكم العلاقة بين الرابطة والاتحاد والأندية هو اللوائح، ومن غير المنطقي أن أكون أنا من أضع اللوائح ولا أقوم بتطبيقها".

وأكد أبو ريدة أن "ضيق الوقت كان السبب الرئيسي وراء الأزمة، ولم نتمكن من استقدام حكام أجانب للمباراة، وعلينا أن ندعم الحكام المصريين ونصدرهم للمحافل الدولية"



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