الثلاثاء 25 مارس 2025
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رياضة

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

زغلول صيام
زغلول صيام

سيظل الأهلي هو الأهلي حتى لو كان مجموعة (مكسحين) يرتدون الفانلة الحمراء، وأيضًا الزمالك هو الزمالك طالما هناك تيشيرت أبيض بخطين أحمر، وتحت رايته يلعب من يلعب! جماهير الأهلي تعشق وتؤازر الفريق الذي يلعب تحت راية القلعة الحمراء، حتى لو كان فريق (بلي) مسافات طويلة. ونفس الأمر لعشاق القلعة البيضاء، الجميع ينشد رفع رايته، سواء كانت حمراء أو بيضاء.

وكانت تلك المقدمة ضرورية للبحث عن المتسبب في مرمطة اسم الناديين في وحل بطولة تنشيطية، لكنها مباريات رسمية. بطولة أشبه ببطولة الفاصوليا أو موسم الجزر في إحدى الدول الأوروبية، ورغم ذلك وافقت إدارتا الناديين على المشاركة.


وافقت إدارتا الناديين، وهم الذين كانوا يقاطعون من قبل، بحكم أن معظم لاعبيهم دوليون ومن ناحية أخرى غير متفرغين لهذا الهراء.

هل بعد عدة سنوات، عندما تقول إن طلائع الجيش فاز على الأهلي بثلاثة أهداف، سيتذكر الناس أنه كان يلعب بفريق ناشئين؟ وأنه عندما خسر من إنبي، كان الفريق بقيادة سامي قمصان؟ والزمالك نفس الأمر!

كيف هان اسم النادي على هؤلاء الجالسين على المقاعد الوثيرة في مجلس الإدارة؟

تلك الفترة لو استغلها الأهلي والزمالك في جولة عربية ومباريات ودية، كانت الفائدة المادية ستكون أعظم.

أما باقي الأندية، فلتضحك عليهم ويُقال لهم إن بطل كأس الفاصوليا سيشارك في السوبر المحلي. وأشك أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي سيوافق على هذا الهراء المخالف من الأساس للائحة النظام الأساسي.

كنت أتابع مباراة الأهلي الأخيرة على أحد المقاهي، وأشفقت على جماهير النادي الأهلي التي لا تعترف بالخسارة، لكنها خاب أملها. خاب أملها ليس بسبب الخسارة لأنها واردة مع الفريق الأول، لكنها كشفت أن مستقبل النادي في خطر - رغم إدراكي أن هناك عناصر بارزة مع منتخب الشباب في قطر. ولماذا قرار الاشتراك بالفريق الأول تحت قيادة قمصان ثم فريق 2005 تحت قيادة سامر؟ وأعتقد أن المباراة القادمة ستكون تحت قيادة مدرب 2007! ونفس الأمر بالنسبة لجماهير الزمالك التي تتحسر على هزيمة فريقها أمام بتروجيت.

الفائدة من كأس الفاصوليا!

لا أعرف الحسبة التي حسبتها الأندية من أجل المشاركة في تلك البطولة. فأي معسكر يكلف أي نادٍ في الممتاز من 70 إلى 100 ألف جنيه لكل مباراة، ناهيك عن المصاريف والمكافآت، والمحصلة... وفي النهاية الأندية تشتكي من ضيق الحال!

ثم البعض الذي يتفلسف ويقول لك إنها فرصة لعناصر جديدة. والحقيقة أن باقي الأندية، بدون الأهلي والزمالك وبيراميدز، تلعب بالقوام الأساسي.. عناصر جديدة إيه بس؟ اللهم إني صائم.
 

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الأهلي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم سامي قمصان طلائع الجيش

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