مجلس النواب يدخل على خط أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. طلب إحاطة حول العشوائية في تحديد مباريات الدوري.. تحذير من التأثير على سمعة الكرة المصرية.. ومطالب بمحاسبة المتسببين

دخل مجلس النواب، على خط الأزمة التي شهدها الدوري المصري أمس الثلاثاء بسبب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بعدما رفض مسئولو المارد الأحمر خوض المباراة إلا بطاقم تحكيم أجنبي، في الوقت الذي توجه فيه الفريق الأبيض لملعب المبارة.

طلب إحاطة في مجلس النواب بسبب أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وتقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأوضح النائب، أن ما حدث أمس في مبارة القمة بين الأهلي والزمالك، يمثل انعكاسا لحالة العشوائية والتخبط الإداري التي تعاني منها المنظومة الرياضية في مصر.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وأشار النائب إلى أزمة لقاء القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، ليست حدثا استثنائيا، بل نتاج تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب الرؤية الاستراتيجية.

القرارات العشوائية تهدد الدوري المصري

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القرارات العشوائية باتت تهدد مصداقية الدوري المصري وحقوق المشجعين والمستثمرين الرياضيين.

تخبط في إعلان جدول مباريات الدوري المصري

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التخبط في الإعلان عن جدول المباريات فجرًا، وهو ما أثار اعتراضات الأندية، إلى جانب أزمة تعيين طاقم التحكيم المصري للمباراة رغم مطالبة أحد الفرق بحكام أجانب، أدى إلى أزمة كان يمكن تفاديها لو كانت هناك سياسة واضحة وثابتة لإدارة هذه الملفات.

تأثير عشوائية قرارات المسئولين على المشجع المصري

وأكد النائب أن هذه العشوائية تؤثر سلبا على المشجع المصري، الذي يدفع ثمن التذاكر ويتكبد عناء الذهاب إلى المباريات، ليُفاجأ بالإلغاء أو قرارات غير منطقية، مما يخلق حالة من الإحباط والاستياء بين الجماهير.

استمرار الأزمات تؤثر على سمعة الرياضة المصرية والاستثمار فيها

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار مثل هذه الأزمات دون حلول حاسمة مما يؤثر على سمعة مصر الرياضية، قائلا: هذا التخبط يدفع المستثمرين الرياضيين للنفور من دخول السوق المصري، مما يحرم الأندية من فرص رعاية وتسويق ناجحة، فضلا عن التأثير على صورة مصر الخارجية.

مصر تحتاج منظومة رياضية مستقرة للاستثمار في هذا القطاع

وقال عضو مجلس النواب: الدول التي تطمح لتنظيم بطولات عالمية تحتاج إلى منظومة رياضية مستقرة واحترافية، وهو ما تفتقر إليه الكرة المصرية حاليًا.

مطالب بفتح تحقيق عاجل بعد أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومحاسبته، وإعادة هيكلة إدارة كرة القدم المصرية لضمان وجود رؤية واضحة وإجراءات حاسمة تمنع تكرار الأزمات.

نحتاج إنقاذ سمعة الكرة المصرية

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تدخلا عاجلا من جانب الجهات المعنية لإنقاذ سمعة الكرة المصرية من خلال آليات رقابية صارمة وشفافية في اتخاذ القرارات، مطالبا بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم الاستثمار الرياضي وحقوق الرعاية، لضمان استقرار السوق الرياضي في مصر.

رابطة الأندية تثير الجدل

وأثارت رابطة الأندية المصرية المحترفة، الجدل بعد انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة 130، الذي كان مقررًا مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا تشير فيه إلى الأهداف التي شهدتها المباريات الثلاث الأخرى التي أقيمت مساء امس الثلاثاء ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

تجاهل ذكر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ونشرت الرابطة عبر حسابها صورة لنتائج المباريات الثلاث، فيما تجاهلت نشر نتيجة مباراة الأهلي أمام الزمالك، والتي احتسبت نتيجتها لصالح الزمالك 2-0 تطبيقا للائحة المسابقة.

إلغاء قمة الأهلي والزمالك

وأدى إلغاء القمة إلى اتساع الفارق بين بيراميدز والأهلي إلى ست نقاط حال فوز بيراميدز على المصري غدًا.

كما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم باعتبار الأهلي منسحبًا.

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة.

أما الزمالك فأصبح رصيده 35 نقطة لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

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