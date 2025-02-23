الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، فيتو

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: لا أستطيع أن أعيش خارج مصر، واكتشفت أن هناك بلدين يمكنني العيش فيهما لبنان واليونان ولكنهما لا يضاهيان مصر في جمالها وطقسها.

 

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: استخدمت حصيلة تخارجي من قطاع الاتصالات للاستثمار في الذهب والعقار.

استثمارات ساويرس في الذهب 

وأكد نجيب ساويرس: لم أخسر منذ بدأت استثماراتي في الذهب عام 2021 لأنني استهدفت شركات ومناجم منتجة.

 

تشجيع ساويرس للأهلي 

وأكد: تجربة الاستثمار الرياضي مكلفة وتحقق خسائر، أنا أهلاوي وأشجع الأهلي في مواجهة زد وأشجع زد في مواجهة الزمالك، واتهموني أنني أمنح اللاعبين  للأهلي وأمنعهم عن الزمالك وهذا غير صحيح.
 

 

موقف نجيب ساويرس من الاستثمار الرياضي

ولفت: لا أفكر في الاستثمار الرياضي  بالخارج وأنا مع خصخصة الأندية ويبنغي خصخصة النادي الأهلي بالطرح في البورصة.

 

رسالة ساويرس للخطيب 

ووجه “ساويرس” رسالة لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، قائلا:"انا بحبك رغم أنني كنت أؤيد المرشح السابق محمود طاهر في الانتخابات وسأزورك الأسبوع الجاري للاطمئنان على صحتك والاعتذار لك عن تأجيل المقابلات التي كان من المفترض عقدها".

 
شعبية الخطيب

ولفت إلى أن  إدارة رجل أعمال للنادي الأهلي أفضل لكن شعبية الخطيب جارفة وعن حق".

 

دعاية مرموش وصلاح لمصر

وأشار إلي أن عمر مرموش ومحمد صلاح يحققان دعاية لمصر بمليارات الدولارات،  و مصر بها قامات عظيمة أمثال مجدي يعقوب وعبد الحليم وأم كلثوم، كما أن الزعيم عادل إمام ظاهرة عبقرية في مجال التمثيل
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجيب ساويرس ساويرس الذهب الأهلي محمد صلاح عمر مرموش

مواد متعلقة

ساويرس: العملات الرقمية وهمية وملهاش صاحب، وهذا مصير الدولار خلال الفترة المقبلة حال عدم تخفيض سعر الفائدة، أسرتي وظفت ٤٢ ألف مصري حتى الآن، تبرعي للجامعة الأمريكية نابع من أهمية العلم

ساويرس: يجب طرح المطارات للقطاع الخاص وهذا طلبي بشأن تطوير وسط البلد

ساويرس يوجه رسالة قوية لترامب ويكشف عن رأيه في النظام السوري الجديد

رسالة مرتضى منصور لـ محمود الخطيب قبل القمة 129(فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

منوعات

المزيد

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية