نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: لا أستطيع أن أعيش خارج مصر، واكتشفت أن هناك بلدين يمكنني العيش فيهما لبنان واليونان ولكنهما لا يضاهيان مصر في جمالها وطقسها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: استخدمت حصيلة تخارجي من قطاع الاتصالات للاستثمار في الذهب والعقار.

استثمارات ساويرس في الذهب

وأكد نجيب ساويرس: لم أخسر منذ بدأت استثماراتي في الذهب عام 2021 لأنني استهدفت شركات ومناجم منتجة.

تشجيع ساويرس للأهلي

وأكد: تجربة الاستثمار الرياضي مكلفة وتحقق خسائر، أنا أهلاوي وأشجع الأهلي في مواجهة زد وأشجع زد في مواجهة الزمالك، واتهموني أنني أمنح اللاعبين للأهلي وأمنعهم عن الزمالك وهذا غير صحيح.



موقف نجيب ساويرس من الاستثمار الرياضي

ولفت: لا أفكر في الاستثمار الرياضي بالخارج وأنا مع خصخصة الأندية ويبنغي خصخصة النادي الأهلي بالطرح في البورصة.

رسالة ساويرس للخطيب

ووجه “ساويرس” رسالة لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، قائلا:"انا بحبك رغم أنني كنت أؤيد المرشح السابق محمود طاهر في الانتخابات وسأزورك الأسبوع الجاري للاطمئنان على صحتك والاعتذار لك عن تأجيل المقابلات التي كان من المفترض عقدها".



شعبية الخطيب

ولفت إلى أن إدارة رجل أعمال للنادي الأهلي أفضل لكن شعبية الخطيب جارفة وعن حق".

دعاية مرموش وصلاح لمصر

وأشار إلي أن عمر مرموش ومحمد صلاح يحققان دعاية لمصر بمليارات الدولارات، و مصر بها قامات عظيمة أمثال مجدي يعقوب وعبد الحليم وأم كلثوم، كما أن الزعيم عادل إمام ظاهرة عبقرية في مجال التمثيل



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