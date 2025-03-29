تفاصيل أداء أقوى قطاعات البورصة المصرية قبل عيد الفطر
البورصة المصرية ، تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.
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تراجع 7 قطاعات
فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.
حركة مؤشرات البورصة المصرية
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.301 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.5 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
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