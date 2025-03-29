السبت 29 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل أداء أقوى قطاعات البورصة المصرية قبل عيد الفطر

مؤشرات
مؤشرات

البورصة المصرية ، تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال حركة تداولات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفعت 8 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، يليه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي، وقفز قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

اقرا التالى: البورصة المصرية تواصل التقلبات في الأسبوع الثالث من مارس 2025.. مكاسب وانتقائية وسط ضغوط بيعية.. وقيمة التداول تصل 696.8 مليار جنيه

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 تراجع 7 قطاعات


فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وانخفض قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%.

حركة مؤشرات البورصة المصرية 


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الرابع على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 20 مارس 2025

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.301 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 409.5 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.
 

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