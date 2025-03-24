الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة التداولات في البورصة المصرية  ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الاثنين حوالى 4950 جنيها للبيع ليقترب سعر الجرام من سعر 5000 جنيه بحركة البيع والشراء.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

تحركات اسعار الذهب فى البورصة - فيتو 
تحركات اسعار الذهب فى البورصة - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4950 جنيهًا للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4878 جنيها للطلب. 

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا

 

 

مؤشر الذهب  - فيتو 
مؤشر الذهب  - فيتو 

 

سعر الذهب العالمى

سعر الذهب العالمى يستقر قرب أعلى مستوى تاريخى بعد قرارات الفيدرالى الأمريكى، حيث واصل سعر الذهب العالمي الحفاظ على مكاسبه، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله بحركة التداولات، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.

قرار الفيدرالي وتأثيره على الذهب

وأكد أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي استمرار توقعاتهم بخفض الفائدة هذا العام، وهو ما ساهم في دعم أسعار الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة للمستثمرين. 

دوارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.2%، مسجلًا مستوى 3045 دولارًا، ليبقى قريبًا من هذا الرقم القياسي بعد إعلان الفيدرالي عن تثبيت الفائدة.

 

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، في ظل استمرار التضخم القوي واستقرار سوق العمل، ما دفع المسؤولين إلى تأجيل أي تغييرات في السياسة النقدية لحين وضوح المشهد الاقتصادي.

الفيدرالى والذهب - فيتو 
الفيدرالى والذهب - فيتو 


الطلب على الذهب كملاذ آمن

 ومع تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وعودة المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية، شهدت الأسواق المالية إقبالًا كبيرًا على الذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع سعره بنسبة 15.8% منذ بداية العام الجاري. 

وتزايدت المخاوف بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي ساهمت في رفع توقعات التضخم ودعم أسعار الذهب
 

 الذهب  - فيتو 
 الذهب  - فيتو 

 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية البورصة المصرية جرام الذهب عيار 24 الذهب عيار 24 بالبورصة

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025

سعر الذهب عيار 21 في مصر ببداية تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

سعر الدولار بالبنوك في ختام حركة التعاملات اليوم الأحد

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 في الصاغة

سعر جرام الذهب فى مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

رأس المال السوقي للبورصة يربح 11 مليار جنيه اليوم , المؤشر الرئيسي يرتفع بنسبة 0.81%، 696.8 مليار جنيه قيمة التداول خلال الأسبوع

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

نجم بيراميدز البديل المحتمل لـ زيزو في الزمالك

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

منوعات

المزيد

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

المزيد

خدمات

المزيد

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

معارك وغزوات، معركة البويب وانتقام المسلمين لهزيمة موقعة الجسر

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

المزيد
الجريدة الرسمية