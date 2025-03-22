السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل توزيع البورصة المصرية 7 مليارات جنيه أرباح نقدية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة المصرية، تمكنت البورصة المصرية، من توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7 مليارات جنيه منذ تداولات بداية العام وحتى تعاملات الأسبوع الثالث بحركة تداولات الربع الأول من العام الجارى 2025.

وترصد “فيتو” بالارقام، تفاصيل توزيع البورصة المصرية 7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى. 

اقرا التالى: البورصة المصرية تواصل التقلبات في الأسبوع الثالث من مارس 2025.. مكاسب وانتقائية وسط ضغوط بيعية.. وقيمة التداول تصل 696.8 مليار جنيه

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 

 

حصيلة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية


1.89 مليار جنيه ارباح البورصة فى شهر يناير 

جاءت حصيلة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية بلغت 1.89 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير الماضي. 

15 مليون جنيه ارباح البورصة فى شهر فبراير 

وخلال شهر فبراير الماضي، بلغت حصيلة توزيعات الأرباح نحو 15 مليون جنيه.

5.091 مليار جنيه ارباح البورصة خلال شهر مارس

فيما بلغت توزيعات الأرباح خلال تعاملات شهر مارس الحالي نحو 5.091 مليار جنيه.

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البورصة المصرية - فيتو 

 

البورصة المصرية تتحول إلى تسجيل مكاسب أسبوعية


جدير بالذكر كانت البورصة المصرية قد تحولت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعًا بنسبة 0.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وذلك بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.
كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% مرتفعًا من مستوى 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليار جنيه إلى 409.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 0.8%.
وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 1.704 تريليون جنيه إلى 1.710 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%.
 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وعلى صعيد المؤشرات، وللأسبوع الثالث على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 31677 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة.

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البورصة المصرية المؤشرات تداول حركة تداولات ايجى اكس 30 مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر الاسهم الصغيرة مؤشر الاسهم مؤشر الاسهم الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ايجى اكس 70

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