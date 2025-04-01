أضرار الإفراط في تناول كعك وبسكويت عيد الفطر

أضرار الإفراط في تناول الكعك والبسكويت، يُعدّ عيد الفطر المبارك من المناسبات التي ترتبط بعادات وتقاليد غذائية خاصة، حيث تُعدّ الحلويات مثل الكعك والبسكويت والغُريبة والبيتي فور من الأطعمة الأساسية التي تزين الموائد.

وعلى الرغم من أن هذه الحلويات تمنح إحساسًا بالسعادة والفرح، فإن الإفراط في تناولها يحمل العديد من الأضرار الصحية التي قد تؤثر سلبًا على الجسم، خاصة بعد شهر كامل من الصيام.

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الكعك والبسكويت من العادات المحببة في عيد الفطر، لكنه يجب أن يكون بحذر واعتدال، فالإفراط في تناول هذه الحلويات يسبب العديد من الأضرار الصحية.

أضرار الإفراط في تناول كحك العيد

تناول كحك العيد

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، المخاطر الصحية للإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال عيد الفطر، وتأثيره على أجهزة الجسم المختلفة، بالإضافة إلى بعض النصائح للحد من هذه الأضرار.

1. اضطرابات الجهاز الهضمي

بعد شهر من الصيام، يعتاد الجهاز الهضمي على نمط غذائي معين يعتمد على تناول الطعام في أوقات محددة وبكميات معتدلة، مما يجعل المعدة والأمعاء أكثر حساسية لأي تغييرات مفاجئة. عند تناول كميات كبيرة من الكعك والبسكويت، التي تحتوي على كميات عالية من السكر والدهون، قد يعاني الشخص من مشكلات هضمية مثل:

الانتفاخ والتخمة: بسبب ارتفاع نسبة الدهون والسكريات، التي تحتاج إلى وقت طويل للهضم.

الحموضة وارتجاع المريء: نتيجة ارتفاع نسبة الزيوت والسمن في هذه الحلويات، مما يسبب ارتخاء عضلة المريء السفلى وزيادة إفراز الأحماض.

الإمساك أو الإسهال: بسبب نقص الألياف الغذائية وارتفاع نسبة الكربوهيدرات المكررة التي تبطئ حركة الأمعاء أو تزيد من تحفيزها بشكل مفرط.

2. زيادة الوزن والسمنة

تُعدّ الكعك والبسكويت من أكثر الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزبدة أو السمن والسكر والدقيق الأبيض. يؤدي الإفراط في تناولها إلى:

زيادة الوزن بسرعة: إذ يمكن أن يساهم تناول الكعك بكميات كبيرة في اكتساب عدة كيلوجرامات خلال أيام قليلة.

تراكم الدهون في الجسم: خصوصًا في منطقة البطن والأرداف، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة المزمنة.

صعوبة العودة إلى النظام الغذائي الصحي: إذ يعتاد الجسم على تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون بعد العيد، مما يؤدي إلى استمرار العادات الغذائية غير الصحية.

3. ارتفاع مستوى السكر في الدم

تؤثر الحلويات الغنية بالسكر على مستوى الجلوكوز في الدم، ما قد يؤدي إلى:

ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم: مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، خصوصًا لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

زيادة مقاومة الأنسولين: بسبب الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات البسيطة، مما يجعل الجسم أقل استجابة للأنسولين بمرور الوقت.

التقلبات المزاجية والإرهاق: نتيجة ارتفاع السكر في الدم بسرعة ثم انخفاضه الحاد، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب بعد تناول الحلويات بوقت قصير.

4. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يحتوي الكعك والبسكويت على نسب عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة، التي تؤثر على صحة القلب من خلال:

رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL): مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم: بسبب زيادة استهلاك الدهون والسكريات، ما يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية.

زيادة الالتهابات في الجسم: إذ تسبب الدهون المشبعة التهابات خفيفة ولكن مزمنة في الأوعية الدموية، مما يرفع خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

5. تأثير سلبي على صحة الأسنان

السكريات الموجودة في الكعك والبسكويت توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان والتهابات اللثة. ومن أبرز الأضرار:

تآكل طبقة المينا: بسبب الأحماض الناتجة عن تحلل السكريات.

تسوس الأسنان: نتيجة تراكم البلاك الجرثومي الناتج عن تناول السكريات بكثرة.

رائحة الفم الكريهة: بسبب تراكم البكتيريا في الفم وتخمّر بقايا الطعام.

6. تأثير سلبي على وظائف الكبد والكلى

إجهاد الكبد: إذ إن تناول كميات كبيرة من السكريات والدهون يدفع الكبد إلى العمل بجهد أكبر لتحليل هذه المركبات، مما يزيد من خطر تراكم الدهون على الكبد والإصابة بالكبد الدهني.

إجهاد الكلى: حيث إن زيادة تناول السكريات تؤدي إلى رفع نسبة الجلوكوز في الدم، مما يُحمل الكلى عبئًا إضافيًا في تصفية الدم والتخلص من السموم.

نصائح لتجنب أضرار الكعك والبسكويت في العيد

تناول الكحك

تناول الكعك باعتدال: يُفضل تناول قطعة أو قطعتين فقط يوميًا وعدم الإسراف.

استبدال السكر الأبيض بالمحليات الطبيعية: مثل العسل أو التمر في صنع الحلويات المنزلية.

شرب كميات كافية من الماء: لمساعدة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن الإفراط في تناول الحلويات.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الفواكه والخضروات لموازنة تأثير السكريات وتحسين الهضم.

ممارسة النشاط البدني: مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لمساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

تقليل تناول المشروبات السكرية: مثل العصائر الصناعية والمشروبات الغازية التي تزيد من استهلاك السكريات والدهون.

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