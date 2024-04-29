أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة وطرق الوقاية

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، بدأ العد التنازلي لوليمة الفسيخ والرنجة، التي تنتشر في معظم البيوت المصرية يوم الاحتفال بشم النسيم، فتناول الأسماك المملحة، من الفسيخ والرنجة، يعد من العادات والتقاليد المقدسة عند معظم المصريين، عند الاحتفال بيوم شم النسيم، وهي عادة قديمة منذ المصريين القدماء.

أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد الفسيخ والرنجة الغذائية العديدة، إلا أن الإفراط في تناولهما قد يُسبب بعض الأضرار، خاصةً لمرضى الضغط والسكر والقلب، ومن أهم هذه الأضرار، ما يلي:

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ارتفاع ضغط الدم

يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات عالية من الصوديوم، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصةً لمرضى الضغط.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يسبب الإفراط في تناول الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل:

الانتفاخ

الحموضة

الإسهال

النزلات المعوية الحادة

التسمم الغذائي:

يعد الفسيخ والرنجة من الأطعمة المعرضة للتلف بسرعة، خاصةً في درجات الحرارة المرتفعة، ممّا يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي،

البتيوليزم:

يعد البتيوليزم من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الإنسان نتيجة تناول الأسماك المملحة الملوثة ببكتريا "كلوستريديوم بوتيولينوم".

كذلك يمكنه أن يتسبب في بعض الامراض الأخرى، مثل:

أمراض الكلى.

أمراض القلب

السكتة الدماغية

التحسس

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة بأمان:

الاعتدال في تناوله قدر المستطاع.

اختيار الفسيخ والرنجة من مصادر موثوقة.

التأكد من سلامة التخزين.

غسل الفسيخ والرنجة جيدًا قبل التناول.

إزالة الزوائد الدهنية، عند تنظيفه.

عدم الإكثار من تناول الملح مع الفسيخ والرنجة.

شرب الماء بكثرة.

مراقبة الجسم بعد تناول الفسيخ والرنجة.

تحذيرات هامة قبل تناول الفسيخ والرنجة

ينصح مرضى الضغط والسكر والقلب والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والكبد، بتجنب أو التقليل من تناول الفسيخ والرنجة.

يجب على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تسمم غذائي

ما هو مرض البتيوليزم؟

أضافت الدكتورة مروة، أن مرض البتيوليزم، أو "التسمم الوشيقي"، هو أحد مضاعفات تناول الفسيخ والرنجة، وهو مرض خطير يمكن أن يكون قاتلًا في بعض الأحيان. ينتج عن تناول سموم عصبية تنتجها بكتيريا "Clostridium botulinum".

تتواجد هذه البكتيريا في التربة، ويمكن أن تدخل في الطعام وتتكاثر وتنتج السموم، خاصة في بيئة قليلة الأكسجين مثل الأطعمة المعلبة أو المخللة بشكل غير صحيح.

أنواع البتيوليزم:

البتيوليزم المنقول بالأغذية: هو النوع الأكثر شيوعًا، ينتج عن تناول طعام ملوث بالسموم.

البتيوليزم الجرحي: ينتج عن دخول البكتيريا إلى جرح مفتوح.

البتيوليزم الرضيعي: يصيب الرضع الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، ينتج عن ابتلاعهم للبكتيريا من التربة أو براز الحيوانات.

أعراض البتيوليزم:

تبدأ الأعراض عادة في غضون 12 إلى 36 ساعة من تناول الطعام الملوث.

تشمل الأعراض المبكرة:

جفاف الفم.

صعوبة في البلع.

رؤية ضبابية.

صعوبة في التحدث.

إمساك.

مع تقدم المرض، قد تظهر أعراض أكثر خطورة، مثل:

ضعف في عضلات الجهاز التنفسي.

شلل.

الموت.

علاج البتيوليزم:

يعتمد العلاج على نوع البتيوليزم وشدته.

يشمل العلاج عادةً ما يلي:

إعطاء مضادات السموم.

الرعاية الداعمة، مثل التنفس الصناعي والسوائل الوريدية.

العلاج بالمضادات الحيوية لعلاج البتيوليزم الجرحي.