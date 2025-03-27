7 نصائح لتناول كعك العيد دون أضرار صحية

كعك العيد من الحلوى التقليدية التي يتم تناولها مع قرب عيد الفطر المبارك، ويحتفل المصريون بتناول كعك العيد والبسكويت والبيتي فور وهي من الحلويات المرتبطة بعيد الفطر.

طريقة إعداد هذه الحلويات تشمل إضافة دهون وزيوت وألبان

ولأن طريقة إعداد هذه الحلويات تشمل إضافة دهون وزيوت وألبان تضم سعرات حرارية مرتفعة يمكن أن تزيد الوزن وتتسبب في ارتفاع سكر الدم.

نصائح لتناول كعك العيد بصحة وأمان دون أضرار صحية

وقدمت وزارة الصحة بعض النصائح لتناول كعك العيد بصحة وأمان دون أضرار صحية.



1- تناول كعك العيد بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في تناول السكريات.



2- اختر أنواعًا من كعك العيد التي تحتوي على كميات أقل من السكر.

3- تناول كعك العيد مع مشروبات ساخنة مثل الشاي أو القهوة لتساعد على هضم السكريات.

4- يجب تجنب تناول كعك العيد إذا كنت مصابًا بالسكري أو لديك حساسية من السكريات.

كعك العيد



5- تناول كعك العيد مع وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتين.

6- تجنب تناول كعك العيد قبل النوم لتجنب الإفراط في تناول السكريات قبل النوم.

7- اختر أنواعًا من كعك العيد التي تناسب الأطفال وتحتوي على كميات أقل من السكر.



الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد

وكشفت وزارة الصحة عن الكمية المناسبة التي يجب تناولها من كعك العيد.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة تناول كعكة أو اثنين علي الأكثر في اليوم نظرا لأن الكعكة الواحدة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة وتزيد من نسبة الدهون بالجسم.

أصحاب الأمراض المزمنة

وحذرت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى الكلى من الإفراط في تناول كعك العيد.

وأكدت أنه يجب على مرضى الكلى تناول كعك العيد سادة بدون حشو لتجنب أي مشاكل صحية.

وأوصت وزارة الصحة بتناول كعكة أو اثنين على مدار اليوم حفاظا على الصحة، مشيرة إلى أن تناول كعك بالعجوة يزيد من نسبة البوتاسيوم لمرضى الكلى.

ونصح الدكتور سيد حماد، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية بضرورة إعداد الكعك بشكل صحى وآمن.

وأوضح ضرورة إعداده بكميات قليلة من السكر والدهون تساعد في منع زيادة الوزن عند تناول الكعك.

إضافة المكسرات للكعك

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أنه يمكن إضافة المكسرات للكعك لأنها تعتبر مصادر جيدة للدهون.

ونصح بالإعداد الجيد وتقليل الكميات التي يتناولها الإنسان، وتوزيعها على الأيام وعدم الإفراط في تناولها.

ويؤكد الأطباء أنه يجب عدم الإسراف في تناول كحك العيد، ونصح الأطباء بتناول كعكة واحدة أو اثنين تكفي على مدار اليوم.

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