أضرار الإفراط في تناول حلويات رمضان، وما هي الكمية المناسبة؟ (فيديو)

ينتظر المصريون شهر رمضان الكريم لتناول الحلويات بأشكالها المختلفة، وتتفنن ربات البيوت في إعدادها بشكل مميز وطعم أفضل، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

وقالت الدكتورة أسماء محمد أخصائي التغذية العلاجية بـالمعهد القومي للتغذية، لعدسة "فيتو" إن تناول الحلويات بأشكالها المختلفة في رمضان عادة مصرية قديمة، ولكن هناك العديد هي الأضرار الصحية الخطيرة التي تعود على الجسم بسبب الإفرط في تناول هذه الحلوى.

وأكدت طبيبة التغذية أنه من الممكن تناول والاستمتاع بجميع أنواع الطعام حتي الحلويات الشرقية بدون الإضرار بصحة الجسم، ويكون ذلك عن طريق مراقبة الكمية التي نأكلها يوميًا خصوصًا في شهر رمضان الذي يكثر فيه هذا النوع من الأكلات في كل منزل.

كمية الحلويات التي يمكن تناولها في رمضان

وأضافت أنه يمكن تناول قطعة واحدة صغيرة الحجم بعد وجبة الإفطار، ويمكن أن يحتسي معها أو بعدها كوب من الشاي أو القهوة مع تقليل نسبة السكر المضافة، وذلك لأن دمج السكر المضاف للمشروبات والموجود بالفعل في الحلويات الشرقية سيؤدي لخروج الشخص من الشهر الكريم بأمراض عديدة مثل السمنة وزيادة الوزن.

أو يمكن تناول هذه الحلويات بين أربع ركعات صلاة التراويح، مما سيؤدي إلى حرق قطعة الحلوى أثناء الصلاة بفضل الجهد البدني الذي يقوم به الشخص ولا يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون.

كمية الحلويات التي يمكن تناولها في رمضان بدون أضرار صحية

وشددت الطبيبة أنه يكفي تناول الحلويات مرة واحدة فقط في الأسبوع، وأكثر من ذلك والإفراط فيها قد يؤدي إلى السمنة وغيرها العديد من المشاكل الصحية.

وأوضحت أن معظم المرضي الذي يشتكون من السمنة لا يكون السبب الإفراط في الأكل وإنما تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على سكريات مرتفعة، والتي يتم تخزينها في شكل دهون عندما تزيد عما يحتاجه الجسم في الطبيعي.

ويفضل أن يتم صنع الحلويات الشرقية في المنزل وعدم شرائها من المحلات التجارية، وأن تحاول الأمهات تحضير "الشربات" الذي يوضع عليها بكمية قليلة من السكر لصحتها وصحة أسرتها.

كما وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى السمنة في شهر رمضان الكريم، لتجنب زيادة الوزن بشكل أكبر.

ماذا يأكل مريض السمنة في رمضان؟

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن مريض السمنة يجب عليه اتباع الآتي:

١-انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار لتنبيه مراكز الشبع في المخ

٢- ابدأ الإفطار بحساء ثم السلطة ثم البروتين

٣-لا تنتظر حتى تشعر بالامتلاء، بعد تناولك الكميات المحددة اشرب كوبا من الماء ثم غادر السفرة.

السعرات الحرارية في التمر

وكشف معهد التغذية عن السعرات الحرارية في التمر، مشيرا إلى أن كل ١٠٠ جرام تمر تحتوي على ٣١٥ سعرا حراريا.

فوائد تناول التمر في وجبة الإفطار في رمضان

وأوضح أن فوائد الإفطار على 3 تمرات في شهر رمضان الكريم متعددة منها:

1- تقليل الإحساس بالجوع.

2- عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار.

3- يساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

4- التمر غني بالألياف وفيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والصوديوم

5-يساعد على إمداد الجسم بالطاقة.

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