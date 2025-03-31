لو مش هتخرجي في العيد، روتين العناية بالشعر

روتين العناية بالشعر، يعد عيد الفطر مناسبة سعيدة تجتمع فيها العائلات للاحتفال وتبادل التهاني، ولكن هناك العديد من الفتيات اللاتي يفضلن قضاء العيد في المنزل، والاستمتاع بأجوائه الهادئة.

والبقاء في البيت خلال أيام عيد الفطر، يمكنه أن يكون فرصة مثالية للاهتمام بالشعر، ومنحه العناية التي يحتاجها ليصبح أكثر صحة وجمالًا.

أكدت خبيرة العناية بالشعر غادة سيد، أن قضاء عيد الفطر في المنزل لا يعني إهمال العناية بالجمال، بل يمكن أن يكون فرصة رائعة للتركيز على صحة الشعر ومنحه التغذية التي يحتاجها.

روتين العناية بشعرك خلال أيام العيد

في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، روتينًا شاملًا للعناية بالشعر خلال أيام عيد الفطر، بحيث يجمع بين التغذية، الترطيب، والتصفيف الناعم ليبقى الشعر صحيًا ولامعًا.

روتين العناية بالشعر

اليوم الأول: تنظيف الشعر بعمق وإعادة الحيوية إليه

1. استخدام زيت مغذٍ قبل الغسيل

ابدئي يومك بتدليك فروة رأسك بزيت مغذٍ مثل زيت جوز الهند، زيت الأرغان، أو زيت الزيتون. يساعد هذا التدليك على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر، كما يغذي الأطراف ويمنع التقصف. اتركي الزيت لمدة ساعة على الأقل قبل الغسيل.

2. غسل الشعر بشامبو لطيف

اختاري شامبو خاليًا من السلفات والمواد الكيميائية القاسية حتى لا يتسبب في جفاف الشعر. دلكي فروة رأسك بلطف أثناء الغسيل لتخليصها من الأوساخ والزيوت المتراكمة، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

3. استخدام قناع ترطيب عميق

بعد غسل الشعر، ضعي قناعًا مرطبًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل العسل، الزبادي، أو الألوفيرا. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لإغلاق المسام وإضفاء لمعان صحي على الشعر.

4. تجفيف الشعر بطريقة صحية

بعد الاستحمام، جففي شعرك بالضغط عليه باستخدام منشفة قطنية ناعمة بدلًا من الفرك العنيف الذي قد يؤدي إلى تكسره. إذا كنتِ بحاجة إلى استخدام المجفف، اضبطيه على حرارة منخفضة ويفضل ترك الشعر يجف طبيعيًا.

اليوم الثاني: ترطيب وتغذية الشعر

1. تطبيق سيروم أو كريم مرطب

بعد غسل الشعر في اليوم السابق، من المهم الحفاظ على ترطيبه باستخدام سيروم أو كريم مرطب خاص بنوع شعرك. اختاري المنتجات التي تحتوي على زيوت طبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زبدة الشيا لتعزيز نعومة ولمعان الشعر.

2. تدليك فروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية

خصصي بضع دقائق في الصباح أو المساء لتدليك فروة رأسك بأطراف أصابعك بحركات دائرية. يمكنك استخدام بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لهذا التدليك، مما يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

3. تمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان

استخدمي مشطًا واسع الأسنان لتمشيط شعرك برفق، وابدئي من الأطراف ثم انتقلي للأعلى لتجنب التشابك والتكسر.

اليوم الثالث: تصفيف ناعم وحماية الشعر

1. تصفيف الشعر بطرق طبيعية

إذا كنتِ تودين تصفيف شعرك بطريقة جميلة دون اللجوء إلى أدوات الحرارة، يمكنك تجربة الضفائر أو لفافات الشعر للحصول على تموجات طبيعية ناعمة دون تعريضه للحرارة.

2. تجنب استخدام الحرارة قدر الإمكان

في حال رغبتِ في فرد الشعر أو تجعيده، استخدمي أدوات تصفيف بدرجات حرارة منخفضة مع تطبيق رذاذ حماية من الحرارة قبل استخدامها، ولكن من الأفضل تقليل التعرض للحرارة قدر الإمكان للحفاظ على صحة الشعر.

3. حماية الشعر أثناء النوم

لضمان بقاء شعرك ناعمًا وغير متشابك خلال النوم، استخدمي غطاء وسادة حريريًا أو لفي شعرك بوشاح من الحرير.

اليوم الرابع: جلسة استرخاء للعناية بالشعر

1. عمل حمام زيت دافئ

خصصي هذا اليوم لحمام زيت ساخن حيث يمكنكِ تسخين كمية مناسبة من زيت الزيتون أو زيت الخروع وتدليك فروة الرأس به. غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة قبل غسله.

2. تجربة وصفات طبيعية لتغذية الشعر

إذا كنتِ ترغبين في منح شعرك جرعة إضافية من التغذية، جربي ماسكًا طبيعيًا مثل:

ماسك البيض والعسل: يضيف البروتين واللمعان للشعر.

ماسك الأفوكادو وزيت جوز الهند: يعيد الترطيب العميق للشعر الجاف.

ماسك الزبادي وزيت اللوز: يساعد في تنعيم الشعر وتقليل الهيشان.

3. تجنب الشد القوي للشعر

إذا كنتِ تودين رفع شعرك، استخدمي ربطات شعر ناعمة وتجنبي تسريحات الشد القوي التي قد تؤدي إلى تكسر الشعيرات الأمامية.

نصائح تساعدك للعناية بالشعر خلال العيد

العناية بالشعر

شرب كمية كافية من الماء: الترطيب الداخلي ينعكس على صحة ولمعان شعرك، لذا احرصي على شرب الماء بانتظام.

تناول أطعمة مغذية: اهتمي بتناول الأغذية الغنية بالبروتينات، الفيتامينات، وأحماض أوميغا 3 الدهنية للحفاظ على شعر قوي وصحي.

تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: ابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على الكحول أو الكبريتات التي تسبب جفاف الشعر.

الاستمتاع بالراحة والاسترخاء: الضغط النفسي يؤثر على صحة الشعر، لذا استغلي وقتك في العيد للاسترخاء وممارسة الأنشطة التي تحبينها.

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