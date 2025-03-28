القومي للبحوث يكشف فوائد الصيام في تقوية الشعر وتحسين صحته

كشفت دراسة حديثة أن الصيام خلال شهر رمضان لا يقتصر فقط على تعزيز الصحة الروحية، بل يلعب دورًا مهمًّا في تحسين صحة الشعر والبشرة.

وأوضح الدكتور شريف مهدي، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومي للبحوث، أن الصيام يساهم في تجديد خلايا الجسم، مما يساعد على تقوية الشعر وتحسين مظهره.

فوائد الصيام للشعر والبشرة

وأكد الدكتور شريف أن الصيام يساعد الجسم على إصلاح نفسه وإزالة السموم المتراكمة، مما يؤدي إلى تعزيز نمو الشعر بشكل صحي وتقليل مشكلات التساقط والتلف، كما أن تنظيم النوم وتقليل التوتر خلال الصيام لهما تأثير إيجابي على صحة الشعر والبشرة.

نصائح غذائية لشعر قوي خلال رمضان

وشدد الدكتور شريف على أهمية التغذية السليمة خلال الإفطار والسحور للحفاظ على صحة الشعر، مشيرًا إلى ضرورة تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم، البيض، ومنتجات الألبان، لدورها في تحفيز نمو الشعر، الإكثار من شرب الماء لتعويض فقدان السوائل والحفاظ على رطوبة فروة الرأس، وتقليل استهلاك السكريات والمقليات التي قد تؤثر سلبًا على صحة الشعر والبشرة.



أهمية الترطيب والعناية بالشعر خلال الصيام

وأوضح الدكتور شريف أن ترطيب الشعر واستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند يساعد في الحفاظ على نعومته وتقليل الجفاف، كما نصح بضرورة تجنب التعرض المفرط للشمس واستخدام منتجات العناية بالشعر المناسبة خلال فترة الصيام.

الصيام وتعزيز صحة الجسم بشكل عام

وأشار إلى أن الصيام لا يؤثر فقط على صحة الشعر، بل يلعب دورًا كبيرًا في تحسين أداء أجهزة الجسم المختلفة، مما ينعكس إيجابيًا على المظهر العام والإحساس بالحيوية.

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