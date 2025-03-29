مقطع لم يتجاوز ثواني كشفه، حكم يحتفل بإهدار ضربة جزاء برشلونة أمام أوساسونا (فيديو)

تسبب مقطع فيديو من مباراة برشلونة وأوساسونا الخميس في موجة من الجدل وردود الأفعال بعد أن ظهر فيه الحكم ماتيو بوسكيتس وهو يشير بحركة تدل على احتفاله بإهدار داني أولمو ركلة جزاء للفريق الكتالوني.

وكان بوسكيتس أدار المباراة المؤجلة من الجولة 27 الدوري الإسباني بين برشلونة وأوساسونا والتي أعلن خلالها ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعد تدخل حارس أوساسونا على داني أولمو.

وتداول نشطاء على منصات التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو من بضع ثوانٍ ظهر فيه حكم المباراة وهو يحتفل بإهدار داني أولمو ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس أوساسونا سيرخيو هيريرا في مرحلة أولى.

وأشار ماتيو بوسكيتس بيده محتفيًا بضياع ركلة الجزاء، لكن الغريب في الأمر أنه أقرَّ بإعادة تنفيذ الركلة بعد تقدَّم حارس أوساسونا عن خط المرمى ليتمكن إثر ذلك داني أولمو من التسجيل.

الحكم ماتيو بوسكيتس يحتفل بتضييع أولمو لضربة الجزاء الأولى قبل أن تعاد ‼️



pic.twitter.com/Ca470RfXeK — Insider Barça (@Insiderfcb21) March 28, 2025

وروّج عدد من النشطاء على منصات التواصل معلومات مفادها أن الحكم ماتيو بوسكيتس قد يكون مناصرا لأحد الأندية التي تنافس برشلونة على التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهي ريال مدريد وأتلتيكو.

وانفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بعد ثلاثية في شباك صيفه أوساسونا في المباراة التي تم تأجيلها بسبب الوفاة المفاجئة لطبيب الفريق الكتالوني كارليس مينيارو غارسيا يوم 8 مارس الجاري.

وأحرز أهداف برشلونة الثلاثة كل من فيران توريس وداني أولمو من ركلة جزاء وروبرت ليفاندوفسكي ليعزز الفريق صدارته لترتيب الليجا بعد أن حقق الفوز العشرين بعد مرور 28 مباراة.

وكان أوساسونا تقدم رسميا باعتراض على نتيجة المباراة بدعوى أن مشاركة إينيجو مارتينيز لاعب برشلونة كانت مخالفة للوائح الفيفا والدوري الإسباني باعتبار أنه تغيب عن تشكيلة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة ثم ظهر في مباراة فريقه.

ووفقا لشكوى أوساسونا، تنص لوائح الفيفا على أن اللاعب الذي يتغيب عن تشكيلة منتخب بلاده في التوقف الدولي بسبب الإصابة لا ينبغي أن يظهر في تشكيلة فريقه إلا بعد 5 أيام من نهاية المباريات الدولية وهو ما لم يحدث في وضعية مارتينيز.

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