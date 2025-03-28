مبابي يطارد ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا

رفع روبرت ليفاندوفسكي رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني إلى 23 هدفًا، بعدما سجل في مباراة برشلونة وأوساسونا التي انتهت بثلاثية نظيفة.

وحقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا أمام أوساسونا في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".



وتمكن برشلونة من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، وأصبح رصيده 63 نقطة في صدارة الترتيب.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 23 هدفًا.

2- كيليان مبابي، ريال مدريد، 20 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 15 هدفًا.

4- رافينيا، برشلونة، 13 هدفًا.

4- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.

5- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 11 هدفًا.

5- لوكيباكيو، إشبيلية، 11 هدفًا.

5- كيكي جارسيا، ألافيس، 11 هدفًا.

5- آيوزي بيريز، فياريال، 11 هدفًا.

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

1. برشلونة، 63 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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