بعد تخطي أوساسونا، فليك يعادل سلسلة فيلانوفا مع برشلونة

حقق نادي برشلونة، فوزًا كبيرًا على خصمه أوساسونا، بنتيجة 3-0، في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإسباني، مساء الخميس.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فليك حقق الفوز رقم 33 من أصل 44 مباراة قاد فيها برشلونة بجميع المسابقات، بنسبة انتصارات بلغت 75%، ليعادل بذلك رقم المدرب الراحل تيتو فيلانوفا.

ويعد فليك، ثاني أفضل مدرب في تاريخ برشلونة، من حيث نسبة الانتصارات، بين المدربين الذين خاضوا 10 مباريات أو أكثر، حيث يتفوق عليه فقط لويس إنريكي، الذي سجل نسبة انتصارات بلغت 76.24%.



وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز 14.

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