الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

برشلونة يكشف قانونية مشاركة إينيجو مارتينيز ضد أوساسونا

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

 يدرس نادي أوساسونا الطعن على نتيجة مباراته أمام برشلونة، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-0، بسبب شكوك حول قانونية مشاركة المدافع إينيجو مارتينيز.

ويرتكز اعتراض أوساسونا على احتمالية انتهاك برشلونة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المدة الزمنية التي يجب أن تنقضي بين انسحاب لاعب من قائمة المنتخب الوطني ومشاركته في المباراة التالية مع ناديه.

ويأتي هذا الاعتراض بسبب مشاركة إينيجو مارتينيز مدافع فريق برشلونة في المباراة رغم استبعاده من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة.

 

موقف برشلونة من اعتراض أوساسونا على مشاركة مارتينيز
 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي برشلونة لا يشعر بأي قلق تجاه هذه القضية، مؤكدًا أن موقفه قانوني تمامًا وليس مخالفًا للقانون.

وحسب ما يستند عليه النادي، فقد تم إعفاء إينيجو مارتينيز رسميًا من المنتخب الإسباني بعد تقديم تقرير طبي معتمد، يثبت إصابته بالتهاب في غضروف الركبة.

وأصدر النادي بيانًا في 17 مارس بعد يوم من مواجهة أتلتيكو مدريد، يؤكد أن اللاعب سيخضع للعلاج في برشلونة تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

كما دعم مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، هذا الموقف، حيث صرّح بأنه اطلع على التقرير الطبي وأكد صحته، مشيرًا إلى أن قرار استبعاد اللاعب جاء بناءً على معطيات طبية دقيقة.

وعلى الصعيد القانوني، أشار ميجيل جالان، رئيس المركز الوطني الإسباني لتدريب المدربين (CENAFE)، إلى أن قاعدة فيفا رقم (5) تنص على أن اللاعب الذي يتم استبعاده من قائمة المنتخب بداعي الإصابة لا يمكنه اللعب مع ناديه إلا بعد خمسة أيام من انتهاء فترة التوقف الدولي.

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برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

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