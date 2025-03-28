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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام أوساسونا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا أمام أوساسونا في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".


وتم إعادة جدولة تلك المباراة لتقام مساء الخميس، بعد وفاة أحد أفراد الطاقم الطبي لبرشلونة يوم المواجهة في وقت سابق من شهر مارس الجاري.

وتمكن برشلونة من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، وأصبح رصيده 63 نقطة في صدارة الترتيب.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا 
 

1. برشلونة، 63 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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