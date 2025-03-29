مزاج ليلة العيد، ضبط كمية من المخدرات قبل توزيعها على مرتادي المراسي النيلية بالجيزة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عدة حملات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة قبل توزيعها على الشباب والمتعاطين ليلة عيد الفطر المبارك كانت معدة لتوزيعها على المتعاطين بالمراسي النيلية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (192) قضية ضُبط خلالهم (200) متهم، وبحوزتهم مضبوطات أبرزها “ 13 كيلوجرامًا مواد مخدرة متنوعة – عدد من الأقراص المخدرة - 5 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 سلاحًا أبيض”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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