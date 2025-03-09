الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير "المنظومة" بالمحافظة

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم بمكتبه، اللواء مهندس ماجد محمد عبد الحميد، نائب وزير النقل، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.  

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أبرز محاور اللقاء 

تناول اللقاء بحث مجموعة من المقترحات التي تهدف تطوير منظومة النقل العام بالمحافظة. 

وأوضح المحافظ أن المواطنين في الإسماعيلية لهم احتياجات خاصة في وسائل النقل، نظرًا لطبيعة الوظائف والمهن، مما يستوجب مراعاتها عند تطوير نظم النقل الجماعي.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أهمية توفير وسائل المواصلات 

وأكد على أهمية توفير وسائل مواصلات مريحة ورخيصة تلبي احتياجات كافة الأُسر، مشيرًا إلى سعيه لتوفير وسائل نقل مناسبة للعمالة في المراكز والقرى، لتقليل الحوادث الناجمة عن النقل غير المرخص. 

 

تطوير شبكات الطرق بالإسماعيلية 

مشيرًا إلى ما شهدته شبكة الطرق والنقل في الإسماعيلية خلال السنوات الماضية من تطوير، مؤكدًا على ضرورة استمرارية تطويرها لربط المراكز ببعضها بشكل أفضل.

وأضاف "أكرم" أن المحافظة تمر بمرحلة حراك اقتصادي جديد يتطلب التفكير المستقبلي في كافة الخدمات، بما فيها النقل الجماعي، لا سيما مع المشروعات والاستثمارات المتزايدة التي تشهدها المحافظة. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استحداث مسارات تخدم المواطنين 

ودعى إلى استحداث مسارات تخدم المواطنين وتحقق مصالحهم، مشيرًا إلى الاستراتيجيات المتبعة في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء والاتجاه نحو الشرق. 

 

شهد اللقاء أيضًا حضور المهندس ضياء الدين مصطفى، رئيس جهاز تنظيم النقل بوزارة النقل، العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل، والعميد أحمد عبد العال، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والمهندس مارون إسحق، مستشار المحافظ للتخطيط المروري، وطارق الصافي، مدير مواقف المحافظة.
 

 

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