محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين(صور)

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وذلك لما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

تنفيذ حملة مكبرة لإزالة النباشين

ومن جهة أخرى قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق وإزالة النباشين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

إزالة اوكار النباشين

كما تم إزالة أوكار النباشين من شارع شبين الكوم والتجاري ومنطقة نادي الكهرباء وخلف الكنيسة بجوار نادي المنتزه وخلف الملابس الجاهزة، وتم إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مواصلة الحملة في مدينة الإسماعيلية

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأوضحت أميمة أنه تم تحرير ٤ محاضر مخلفات طبقًا للقانون السالف ذكره.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأشارت أميمة إلى انخفاض ظاهرة النباشين عقب الحملات المتكررة لوحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على استمرار الحملات لحين الانتهاء من هذه الظاهرة تمامًا.

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