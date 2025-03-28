عينت الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

وذكرت الصحيفة: "تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية".

وأضافت الصحيفة: "أعضاء هيئة الإفتاء هم: عبد الفتاح البزم - راتب النابلسي - وهبي سليمان - مظهر الويس - عبد الرحيم عطون - إبراهيم الحسون - سهيل جنيد - محمد شكري - أنس عيروط - إبراهيم شاشو - نعيم العرقسوسي".

وقال الشرع في مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية: "لطالما كانت الشام منبرا علميا وحضاريا ودعويا، يصدر منه الخيرُ لعامة الأمة، حتى وقعت سوريا بيد العصابة الفاسدة، فظهر الشر وعمت البلوى، وعُمل على هدم سوريا سارية سارية".

وأضاف: "اليوم نسعى جميعا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤوليةُ الفتوى وأمانتُها ودورُها في بناء الدولة الجديدة، وخاصة بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".

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