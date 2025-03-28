ولي العهد السعودي يستقبل البرهان، تفاصيل قمة قصر الصفا لبحث مستقبل السودان

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فى الخرطوم.

ولي العهد السعودي يستقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

واستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، آفاق التعاون الثنائي، كما وافقا على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. #واس pic.twitter.com/ryuhWyAXo6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2025

وجاءت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، عقب أيام من استعادة الجيش السوداني القصر الرئاسي من مليشيا الدعم السريع، وفرض سيطرته على العاصمة “الخرطوم”، فيما شدد البرهان أن الجيش السوداني، يهيئ الظروف المواتية من أجل تولّي حكومة مدنية منتخبة مقاليد السلطة في البلاد.

السعودية تؤكد موقفها تجاه دعم أمن السودان واستقراره

وأكدت السعودية موقفها الثابت تجاه دعم أمن السودان واستقرارها، ووحدة أراضيها، كما دعت المملكة في وقت سابق الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى.

يشار إلى أن السعودية، قد دعت إلى الالتزام والوفاء بما اتٌفق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

وجددت الخارجية السعودية موقف المملكة الثابت في دعم استقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان.





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