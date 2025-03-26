البرهان من داخل القصر الجمهوري: الخرطوم حرة

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة".

وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني سيطرته على معسكر طيبة، آخر قواعد قوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي ذلك فيما أعلن قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي، أن قواته سيطرت على مطار الخرطوم الدولي.

وفي وقت سابق، أكد قائد عمليات الخرطوم أن قوات الجيش تتقدم في شرق الخرطوم. وأضاف أنها تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية للجسر بالكامل.

وأشار الجيش السوداني إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع" "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.

كما أعلن الجيش تقدم قواته بسلاح المدرعات في مدينة الخرطوم وأنه سيطر على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم.

وقال سلاح المدرعات إن قواته سيطرت على مباني كلية الهندسة جامعة السودان وكامل حـي النزهة وشارع الصحافة بجانب ميناء الخرطوم البري.

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