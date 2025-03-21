البرهان: لا تراجع عن استكمال تحرير كامل السودان 

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة: لا تراجع عن استكمال تحرير كامل السودان والدعم السريع يتعمد استهداف السودانيين بالمسيرات.

وأضاف البرهان: "الجيش ملتحم مع الشعب في معركته ضد الميليشيات ولا تفاوض مع الدعم السريع بعد أن رفضوا إلقاء السلاح وكلنا تصميم على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر الجيش السوداني بيانا بعد سيطرة قواته على القصر الجمهوري في الخرطوم.

ووصف البيان الذي يحمل اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".

رمز سيادة وكرامة الامة السودانية

وقال البيان إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات".

وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع

وكان الجيش السوداني أعلن أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعدما دخلته قواته من الناحية الشرقية.

ومؤخرا دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في محاولة من الجيش لاستعادة القصر.

وكان الجيش اقترب بشدة من القصر الرئاسي الذي سيطرت عليه قوات الدعم السريع قبل عامين، وسط احتدام المعارك للسيطرة على العاصمة.

والخميس سمعت أصوات انفجارات وتبادل إطلاق نار في أنحاء الخرطوم، بينما اندلعت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع في الأيام القليلة الماضية.

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