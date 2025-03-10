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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في جدة

بن سلمان وروبيو،
بن سلمان وروبيو، فيتو

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جدة.

 

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلي السعودية

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى مدينة جدة السعودية، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع نظرائه الأوكرانيين ويجتمع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب روبيو، في تصريحات أدلى بها أثناء توجهه إلى جدة، عن تفاؤله بشأن سير الاجتماع المقرر بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في المملكة غدًا.

 

زيلينسكي يتوجه إلي السعودية

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المملكة العربية السعودية اليوم، قبل يوم واحد من المفاوضات المرتقبة مع المسؤولين الأمريكيين بشأن إنهاء الحرب مع روسيا. وقد عانت أوكرانيا مؤخرا من عدة انتكاسات على أرض المعركة.

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