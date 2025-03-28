عين الجمل يحسن الوظائف الإدراكية للمخ ويحمي من الزهايمر

فوائد عين الجمل، عين الجمل من المكسرات الشهيرة التى لها مذاق مميز وهى من المكسرات الفاخرة التى تستخدم فى صناعة الحلوى وعمل العصائر.

وفوائد عين الجمل، عديدة لإحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن عين الجمل أو ما يُعرف بـ"الجوز" من أشهر أنواع المكسرات وأكثرها فائدةً للصحة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية واحتوائه على مجموعة من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، مثل الأحماض الدهنية، الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة، وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أن تناول عين الجمل بانتظام يعود بفوائد صحية كبيرة على مختلف أعضاء الجسم.

فوائد عين الجمل

فوائد عين الجمل للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد عين الجمل:-

يدعم صحة القلب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة أوميجا 3، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة الشرايين، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يعتبر عين الجمل غذاء ممتاز لصحة الدماغ، فقد أشارت دراسات إلى أن الأحماض الدهنية والبروتينات الموجودة فيه تساعد في تحسين الوظائف الإدراكية، وتقوية الذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر والخرف، ولهذا السبب يُنصح بإدراجه في النظام الغذائي للطلاب وكبار السن.

عين الجمل يعزز مناعة الجسم لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين هـ والميلاتونين، التي تعمل على حماية الخلايا من التلف، ومكافحة الالتهابات، ودعم الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض.

يُعتبر عين الجمل مفيدًا أيضًا لصحة الجهاز الهضمي، إذ يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تسهل الهضم وتقي من مشاكل الإمساك، كما يُساهم في تعزيز صحة الأمعاء من خلال تحفيز نمو البكتيريا النافعة.

من الناحية الجمالية، يساعد عين الجمل على تحسين صحة البشرة والشعر بفضل احتوائه على الزنك والفيتامينات الداعمة لنضارة البشرة وقوة الشعر.

شروط تناول عين الجمل

وتابع، يمكن القول إن تناول كمية معتدلة من عين الجمل بانتظام يُعد خيارًا صحيًا ذكيًا، بشرط عدم الإفراط فيه نظرًا لسعراته الحرارية العالية.

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