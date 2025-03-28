فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية المساواة بين الرجل والمرأة.

وقال الدكتور علي جمعة: قضية المساواة بين الرجل والمرأة لاكتها الألسنة كثيرا خصوصا في عصرنا الحالي، ولكن في تاريخ الإسلام لم يكن هناك ما يسمى بـ"قضية المرأة".. فهي قضية أوروبية نتجت من الهجرة في القرن الثامن عشر، إثر الثورة الصناعية، من القرية للمدينة، للعمل، لضيق الأرزاق، وللأزمات الاقتصادية، فكانوا يعطون المرأة نصف ما يعطون الرجل، ومن هنا نشأ ما يسمى بـ"قضية المرأة".. وهي أن المرأة تعمل ضعف الرجل وتأخذ نصفه، أي كأنها ربع رجل؛ لأنه لو أعطينا الرجل 10 يعمل في مقابلها 6 ساعات، فإنهم يشتغلوا 12 ساعة ويقبضوا 5 جنيه..

ومن هنا شعرت المرأة الأوروبية بالظلم لأنها تنتج نفس الإنتاج, بل أكثر مما ينتجه الرجل، وأصبح هناك أزمة وقضية عالجها المفكرون والفلاسفة والصحافة والساسة، سميت بقضية المرأة.

التفرقة بين البنت والولد

وسألته فتاة: أنا في البيت أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي المفروض أعمل إيه؟

فرد الشيخ جمعة: سيدنا النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كان بيدلع بناته، وكان دائما في صف بناته، فالشخص اللي بيميز بين الولد والبنت، ويميل للولد، ويفرق بينهما في المعاملة يبقى خرج عن سنة رسول الله.

كان المشركون يستغربوا جدا من أن النبي، صلى الله عليه وسلم، بيدلع سيدتنا فاطمة قوي، فكان يقول لهم: "مالكم ومالي؟!! زهرة أشمها".

قلادة السيدة خديجة

دائما كان يفعل هذا.. لما ماتت السيدة خديجة كانت عندها قلادة غالية، فأعطاها لبنتها الكبيرة، سيدتنا زينب، فلما هاجرت لأبيها، صلى الله عليه وآله وسلم، في المدينة، وحدثت موقعة بدر، زوجها كان في الأسرى، وكانت تحبه، فراحت له، وأعطت له القلادة.. هذه القلادة نادرة ومميزة، بحيث أنك لو شفتها تعرف أنها قلادة السيدة خديجة.

النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يمر على الأسرى، فلقى زوج بنته لابس القلادة بتاعة خديجة، فحنَّ قلبه إليه، الجدع بس مش زوج بنته بس، ده معاه القلادة كمان.. وكانت القلادة سبب في العفو عنه، وإرجاعه إلى مكة.. لما شاف الأخلاق دي، والعفو والصفح والحب، كان عليه ديون سددها في مكة، وجاء مسلما.. الحب هو اللي دخله الإسلام.

دائما ناخد بالنا من وجوب عدم التمييز بين الولد والبنت، وإذا هانميز نميز البنت.. زهرة بالإنجليزي معناها إيه؟ فلاور يعني "وردة"، فيه كلمة اللي بيستعملوها، لما بيدلعوا البنات، اسمها "ديزي" Daisy.

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