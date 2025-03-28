الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

 

انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الغربي بالفيوم

 كان قد تلقي مدير أمن الفيوم  اللواء أحمد عزت، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس،  ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب 8 من ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

 

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 وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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