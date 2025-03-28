قبل ترويجها فى العيد، ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم ، عامل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.



قبل ترويجهم فى عيد الفطر.. ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الشرطة، الورشة وتم ضبط المتهم، وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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