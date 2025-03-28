الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

قبل ترويجها فى العيد، ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم

ضبط ورشة تصنيع ألعاب
ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية

ضبطت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم ، عامل  بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
  
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.
 

قبل ترويجهم فى عيد الفطر.. ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم 
قبل ترويجهم فى عيد الفطر.. ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية بداخلها 3 ملايين قطعة بالفيوم 

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات الشرطة، الورشة وتم ضبط المتهم، وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام  الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

 

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 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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عيد الفطر ورشة تصنيع ألعاب نارية مديرية أمن الفيوم جهود وزارة الداخلية الالعاب النارية

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