أعراض ومضاعفات حساسية الربيع، وكيفية التخلص منها في المنزل

بينما تتفتح الأزهار وتعود الحياة إلى الطبيعة في فصل الربيع، يجد الكثيرون أنفسهم في صراع مع أعراض حساسية مزعجة، تحول هذا الموسم الجميل إلى كابوس من العطس وسيلان الأنف وحكة العينين.

وكشف أخصائي الحساسية والمناعة السريرية، الدكتور فرانك إيدلمان، لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أسباب تفاقم حساسية الربيع وكيفية التعامل معها بفعالية.

لماذا تزداد حساسية الربيع سوءًا؟

تؤدي عدة عوامل لزيادة حساسية الربيع وجعلها أكثر حدة، وفي مقدمتها حبوب اللقاح والتقلبات الحادة في درجات الحرارة.

مواسم حبوب اللقاح

تشهد المناخات المعتدلة ثلاثة مواسم رئيسية لـحبوب اللقاح:

الربيع: موسم حبوب لقاح الأشجار، مثل البلوط والقيقب والصنوبر.

الصيف: موسم ظهور حبوب لقاح العشب، مثل عشب الراجو وعشب البستان.

الخريف: موسم حبوب لقاح الأعشاب، مثل عشبة الرجيد، والعفن.

وقال الدكتور إيدلمان أنه عندما نتحدث عن حساسية الربيع، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن حبوب لقاح الأشجار.

ففي المناطق ذات المناخ الرباعي الفصول، قد تتداخل هذه المواسم، مما يضاعف المشكلة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب لقاح الأشجار والأعشاب على حد سواء.

تأثير التقلبات الجوية

التقلبات في درجات الحرارة: عندما لا تكون درجات الحرارة مستقرة، يتوقف التلقيح ثم يبدأ مرة أخرى، مما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من مسببات الحساسية في الهواء.

الهواء الجاف: يساعد الهواء الجاف والعاصف على حمل مسببات الحساسية لمسافات طويلة، مما يزيد من فرص استنشاقها.

وأشار الدكتور إيدلمان إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم تلقيح الربيع في السنوات العشر إلى العشرين الماضية، حيث يشهد العالم زيادة في كميات حبوب اللقاح، ومواسم تلقيح أطول وأكثر كثافة، وزيادة في أعراض حساسية الربيع.

أعراض حساسية الربيع

تتنوع أعراض حساسية الربيع وتشمل:

احتقان الرأس: انسداد الأنف أو سيلانه، ألم الجيوب الأنفية، الصداع.

السعال: وأزيز أو ضيق في التنفس لدى المصابين بالربو التحسسي.

تهيج العينين: احمرار، حكة، انتفاخ، دمع.

التهاب الحلق: جفاف، خشونة، التهاب، ألم عند البلع.

الحكة: طفح جلدي حاك، بثور، تورم.

التعب وضبابية الذهن: صعوبة التركيز وزيادة النعاس.

كيفية التعامل مع حساسية الربيع

قدم الدكتور إيدلمان مجموعة من النصائح والإرشادات للتغلب على حساسية الربيع:

اختيار أدوية الحساسية المناسبة:

مضادات الهيستامين: لتخفيف أعراض الحكة والعطس وسيلان الأنف.

بخاخات الأنف الستيرويدية: لعلاج احتقان الأنف وسيلان الأنف الخلفي وضغط الجيوب الأنفية.

مزيلات الاحتقان: بحذر، وتحت إشراف طبي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

حقن الحساسية: في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للأدوية الأخرى.

إغلاق النوافذ: لمنع دخول حبوب اللقاح إلى المنزل والسيارة.

الحفاظ على نظافة الهواء: استخدام فلاتر مضادة للحساسية في أنظمة التكييف وتنقية الهواء.

تنظيف المنزل بانتظام: للتخلص من مسببات الحساسية المتراكمة.

الحفاظ على نظافة الحيوانات الأليفة: لمنع تراكم حبوب اللقاح على فرائها.

الاستحمام وتغيير الملابس: عند العودة إلى المنزل لإزالة بقايا حبوب اللقاح.

استخدام بخاخات المحلول الملحي وأواني نيتي: لتطهير تجويف الأنف.

الحذر من العلاجات غير المثبتة: مثل العسل الخام وشاي نبات القراص.

زيارة الطبيب المختص: عند عدم تحسن الأعراض أو عند الحاجة لتحديد مسببات الحساسية بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.