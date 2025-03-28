محافظ القليوبية يستعين بالبترول لسحب المقطورة بعد اصطدامها بشرفة منزل بكفر شكر (صور)

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعة الدفع بلودرين لسحب مقطورة كبيرة اصطدمت بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر كما تم التنسيق مع المهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية للبترول لسرعة إرسال مقطورة 50 طنًّا لسحب المقطورة.

محافظ القليوبية يتابع حادث اصطدام مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر.



وكانت غرفة عمليات محافظة القليوبية تلقت بلاغًا يفيد باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بكفر شكر.

وعلى الفور وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث على المنزل لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ على سلامة المواطنين القاطنين بالمنزل.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

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