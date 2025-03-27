احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بهيئة الشبان العالمية بالقليوبية

كرمت لجنة المرأة بهيئة الشبان العالمية بالقليوبية اليوم الأمهات المثاليات بمركز بنها بحضور المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمحافظة وولاء صلاح الدين عضو مجلس الإدارة ومسئول التواصل المجتمعي بمحافظة القليوبية وأحمد مصطفى مدير الهيئة بالمحافظة حيث حملت الاحتفالية شعار «شكرا يا أمي».

تكريم هيئة الشبان العالمية بالقليوبية للأمهات المثاليات

تضمنت الاحتفالية أجواء الفرحة والسعادة علي الأمهات وأسرهن من المكرمين حيث انطلقت الزغاريد وتبادل المكرمون الصور التذكارية احتفالا بأعياد الأم والأسرة المصرية حيث سلم المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية شهادات التقدير للمكرمات.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية وأشار إلى أن الأمهات المثاليات المكرمات هذا العام من مركز بنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تساهم في بناء المجتمع من خلال دورها في التربية والعطاء والتضحية مشيرا أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأمهات والسيدات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وحماية الأسرة المصرية.

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية علي دور المرأة في بناء المجتمع فالأسرة هي الأساس والأم هي الركيزة التي تقوم بتأسيس الأجيال ورعايتها معربا عن فخره بجميع الأمهات المكرمات حيث تمثل كل واحدة منهن نموذج في التضحية والإيثار وتكريمهن هو واجب لرد الجميل لكل أم تسعي لتربية وتعليم أبنائها ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.