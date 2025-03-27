الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بهيئة الشبان العالمية بالقليوبية

تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات بالشبان العالمية بالقليوبية،فيتو

كرمت لجنة المرأة بهيئة الشبان العالمية بالقليوبية اليوم الأمهات المثاليات بمركز بنها بحضور المستشار مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمحافظة وولاء صلاح الدين عضو مجلس الإدارة ومسئول التواصل المجتمعي بمحافظة القليوبية وأحمد مصطفى مدير الهيئة بالمحافظة حيث حملت الاحتفالية شعار «شكرا يا أمي».

حبس صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

ضبط شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج في القليوبية

تكريم هيئة الشبان العالمية بالقليوبية للأمهات المثاليات 

تضمنت الاحتفالية أجواء الفرحة والسعادة علي الأمهات وأسرهن من المكرمين حيث انطلقت الزغاريد وتبادل المكرمون الصور التذكارية احتفالا بأعياد الأم والأسرة المصرية حيث سلم المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية شهادات التقدير  للمكرمات.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية وأشار إلى أن الأمهات المثاليات المكرمات هذا العام من مركز بنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تساهم في بناء المجتمع من خلال دورها في التربية والعطاء والتضحية مشيرا أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأمهات والسيدات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وحماية الأسرة المصرية.

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية علي دور المرأة في بناء المجتمع فالأسرة هي الأساس والأم هي الركيزة التي تقوم بتأسيس الأجيال ورعايتها معربا عن فخره بجميع الأمهات المكرمات حيث تمثل كل واحدة منهن نموذج في  التضحية والإيثار وتكريمهن هو واجب لرد الجميل لكل أم تسعي لتربية وتعليم أبنائها ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية شبان بنها شبان القليوبية

مواد متعلقة

كان بيستعد لحفل زفافه، مصرع مهندس صدمه أتوبيس يسير عكس الاتجاه بطريق بنها

اعتماد 50 مليون جنيه لصيانة منشآت جامعة بنها

مياه القليوبية تعلن حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادًا لعيد الفطر

مياه القليوبية تُكرِّم حفظة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم في حفل إفطار جماعي

الأكثر قراءة

الصور الأولى للحظة غرق الغواصة السياحية في الغردقة

موعد عيد الفطر 2025، البحوث الفلكية يحسم الجدل

القنصلية الروسية في الغردقة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن حادث غرق الغواصة سندباد

بيسيرو: نتمنى دعم جماهير الزمالك في مباراة سيراميكا وهدفنا حصد كأس مصر

صرفت الفلوس وكانت عايزة تبرعات، الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بسرقة جائزة برنامج مدفع رمضان

مرتضى منصور: تصالحي مع الخطيب ليس لتدمير الزمالك

وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

منوعات

المزيد

متحف فريك كولكشن يعيد فتح أبوابه في نيويورك بعد غلقه 5 سنوات

تايلور سويفت ترتدي قميص برشلونة في مباراة الكلاسيكو

باحثون يتمكنون من تحديد الظروف المثلى لتكوين معدن البرونوفسكايت النادر

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

مكاسب جديدة للذهب بالبورصة المصرية، الجرام وصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

يبدأ من 26 جنيها، سعر كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

الأحمر بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الكحك والبسكويت البيتي.. عادة الأسرة المصرية في العيد (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

طلبوا من مجمع البحوث الموافقة على أفعال غريبة، علي جمعة يكشف أسرار مؤتمر السكان بالقاهرة 1993

ليه الراجل ممكن يتجوز أربعة والست لأ؟، رد مثير من علي جمعة

هل الطالب يقدر يتزوج بغير رضا أهله؟ إجابة وافية من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية