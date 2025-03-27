مقطورة تقتحم شرفة منزل بالقليوبية (صور)

شهدت قرية البقاشين بـ كفر شكر محافظة القليوبية، دخول مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل، وانتقلت الأجهزة المعنية وتم الدفع بلودرين من مجلس المدينة والقرية لسحب المقطورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث دخول مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بـكفر شكر، وانتقلت الأجهزة المعنية وتم الدفع بلودرين من مجلس المدينة والقرية لسحب المقطورة دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمر مجلس مدينة كفر شكر بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث من على المنزل المتضرر للنظر في اتخاذ إجراءات إخلاء المنزل من عدمه دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، فيتو

دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، فيتو

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