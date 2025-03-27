الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقطورة تقتحم شرفة منزل بالقليوبية (صور)

دخول مقطورة بشرفة
دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، فيتو

شهدت قرية البقاشين بـ كفر شكر محافظة القليوبية، دخول مقطورة  كبيرة بشرفة أحد المنازل، وانتقلت الأجهزة المعنية وتم الدفع بلودرين من مجلس المدينة والقرية لسحب المقطورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

السيطرة على حريق محدود في مستشفى كفر شكر بالقليوبية

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر (صور)

تلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية إخطارًا بوقوع حادث دخول مقطورة  كبيرة بشرفة أحد المنازل  بـكفر شكر، وانتقلت الأجهزة المعنية وتم الدفع بلودرين من مجلس المدينة والقرية لسحب المقطورة دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

وأمر مجلس مدينة كفر شكر بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث من على المنزل  المتضرر للنظر في اتخاذ  إجراءات إخلاء المنزل من عدمه دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر،فيتو 
دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، فيتو 

 

دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر،فيتو 
دخول مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس مدينة كفر شكر مستشفي كفر شكر محافظة القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

البابا تواضروس يترأس احتفالية اليوبيل الذهبي لرهبنة الأنبا كيرلس بمريوط

السيطرة على حريق محدود في مستشفى كفر شكر بالقليوبية

مصرع مهندس في تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس بطريق بنها - كفر شكر

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق كفر شكر (صور)

الأكثر قراءة

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

تكدس وتعطل ماكينات الصراف الآلي قبل العيد وانستاباي تطالب العملاء بالعودة للبنوك

صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

درس في جامعة القاهرة، الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شخصية بارزة بالمملكة

شهدت تألق نجم مصري، سان جيرمان يهزم بيك سيجد في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

الأرصاد تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة غدا الجمعة

تعيين أحمد يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك

هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة لقاء القمة الأخير وحقيقة صراع اتحاد الكرة ورابطة الأندية (فيديو)

منوعات

المزيد

تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تفاجئ مصارعين بتصرف غريب (فيديو)

بالشماريخ وإطلاق الحمام، أهالي فيصل ينظمون حفل إفطار جماعي (فيديو وصور)

للعام الرابع، استعدادات أهالي فيصل لتنظيم مائدة الإفطار الجماعي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أولاد المشاهير يتألقون مع دنيا سمير غانم في عايشة الدور (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الدعاء للأهل والأقارب المتوفين في اليوم الـ 28 من شهر رمضان

معجزات الرسول.. الفرس البطيء يسبق الفرسان ببركة النبي

مفتي الجمهورية: الراتب حق للمرأة ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها

المزيد
الجريدة الرسمية