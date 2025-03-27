الخميس 27 مارس 2025
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محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لتجديد عدد من الوظائف القيادية

محافظ القليوبية يترأس
محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

 ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات للتجديد لوظائف مديري عموم طب الأسنان بمديرية الصحة والإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة والمشروعات بمديرية الطرق.

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محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات لتجديد لعدد من الوظائف القيادية

 جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة مصطفي عبده مدير مديرية التربية والتعليم واميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الصحة وأعضاء اللجنة المشكلة.


وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مشروعات

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