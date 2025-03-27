صاحب مقولة "الجملي هو أملي"، وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية

توفي منذ قليل، إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين في المطرية، والذي اشتهر بمقولة "الجملي هو أملي"، بعد أزمة صحية مفاجئة.

واشتهر الطوخي، بمطعمه المتواضع في حي المطرية الذي يقدم فيه ساندويتشات السمين بأسعار زهيدة، مما جعلته أيقونة للبساطة ورمزا للوفاء للفئات محدودة الدخل.

بتاع الغلابة".. رحيل رجل واجه الغلاء بإصرار

عرف الطوخي بتعهده بعدم زيادة أسعاره رغم الظروف الاقتصادية، قائلا: "هفضل أبيع الساندويتش بـ5 جنيه.. مش هغلي ومش هتغير لأني بتاع الغلابة".

وتحول محله الصغير إلى وجهة جماهيرية، حيث توافد عليه الآلاف ممن يقدرون جودة طعامه وأسعاره التي حافظ عليها لسنوات.

رحلة كفاح.. من الجزارة إلى أشهر مطعم شعبي

بدأ الطوخي حياته جزارا منذ 20 عاما، قبل أن يتحول إلى بيع ساندويتشات الفواكه اللحوم منذ عقد، وحقق نجاحا جماهيريا غير متوقع، ورفض الانسياق وراء موجة الغلاء، واختار أن يظل ابن المطرية البسيط الذي يطعم الناس بقلب كبير.

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