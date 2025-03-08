السبت 08 مارس 2025
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محافظات

إصابة 4 طلاب في انقلاب تروسيكل بالمنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 طلاب بإصابات متفرقة في انقلاب تروسيكل أمام الجمعية الزراعية بعزبة الطوخي التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

تفاصيل البلاغ 

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي مصطفى حمدي الطوخي مصابًا بكدمة في الرأس وسحجات متفرقة، ومصطفى عماد أحمد، مصاب بكدمات واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومعاذ محمد النبوي مصاب بارتجاج بالمخ ومحمد أحمد بكدمات بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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