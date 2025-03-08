إصابة 4 طلاب في انقلاب تروسيكل بالمنوفية

أصيب 4 طلاب بإصابات متفرقة في انقلاب تروسيكل أمام الجمعية الزراعية بعزبة الطوخي التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزي مصطفى حمدي الطوخي مصابًا بكدمة في الرأس وسحجات متفرقة، ومصطفى عماد أحمد، مصاب بكدمات واشتباه كسر بالساق اليسرى، ومعاذ محمد النبوي مصاب بارتجاج بالمخ ومحمد أحمد بكدمات بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.